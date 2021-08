Diputado liberal afirma que también hay dinero subterráneo en el fútbol

El diputado liberal afirmó que no existe un justificativo razonable para que un empresario del fútbol se oponga a un proyecto de ley que busca transparencia con la inclusión del fútbol y las tabacaleras como sujetos obligados de control de lavado de dinero, más cuando el pago a un técnico o jugador proviene de una actividad lícita.

“Me decía un dirigente deportivo que un jugador ganaba en un club US$ 10 mil dólares, que al irse a otro club le pagaron US$ 80 mil, pero que en su contrato figuraba US$ 10 mil. Indicó que el pago final al Impuesto a la Renta Personal (IRP) es por los US$ 10. Afirmó que si una persona tiene un movimiento de US$ 130 mil en el sistema bancario, algo debe llamar la atención.

Asimismo, dijo que la norma que pretendía incluir a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos de control de lavado de dinero no es en contra de (Horacio) Cartes, ni del Club Libertad, sino a favor de la transparencia.

El diputado, durante su alocución de ayer dijo que a Cartes no le teme. “Le ganamos en el 2017 con todo su poder económico, político y mediático. Le vamos a ganar en Asunción con (Eduardo) Nakayama, PLRA) y le vamos a ganar en el 2023. No le registro. El proyecto no es contra Cartes”, enfatizó.

Insta al Presidente

Acosta afirmó ayer que la ley sancionada en cuanto al objetivo original no tiene mucha incidencia porque se excluyen a tabacaleras y clubes deportivos. “Lo que puede hacer el presidente es dar más fuerza a la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes). No podemos negar que en el país hay dinero subterráneo y mal habido del narcotráfico y contrabando, según revelaron los estudios ya sea en la actividad política, económica y en el deporte”, indicó.

Afirmó que la Seprelad debe ser fortalecida y que el dinero mal habido puede socavar las instituciones ya sea en el ámbito político, económico o deportivo. “Independientemente a la decisión que tome el presidente de vetar o promulgar la norma -que no tendrá mucha incidencia-, debe bajar una línea fuerte al ministro de la Seprelad para que su acción se note mas, no sólo en estos dos rubros excluidos, sino en su función de combatir el lavado de dinero, dijo el diputado que representa al departamento Central por el PLRA.

