Más bonos serán colocados

Los bonos serán puestos a consideración de los inversionistas en dos series: G. 60.000 millones, a 10 años de plazo y una tasa de interés del 7,80%; y G. 80.000 millones, a 15 años de plazo y una tasa de interés del 8,00%.

El monto total de la emisión asciende a G. 140.000 millones (US$ 20,3 millones al cambio vigente), fondos que serán destinados a programas del plan de recuperación económica y gastos de capital de la ley de presupuesto.

Lea más: La deuda pública aumentó a US$ 13.110,1 millones

Primer semestre

Al mes de julio la cartera lleva colocados bonos, internos y soberanos, por un monto de a más de G. 4,7 billones (US$ 669 millones), de un total autorizado por más de G. 5 billones (US$ 746,8 millones).

La mayor deuda que tiene el país es por la emisión de bonos. Según los datos de Hacienda en el primer semestre totaliza más de US$ 7.743,6 millones; luego vienen los préstamos de organismos financieros internacionales por US$ 5.035,7 millones; y por la vía de la ley llave en mano US$ 330,8 millones.

Lea más: Hacienda asegura que con ley de consolidación no se desbordará el déficit

En total la deuda pública del país al semestre del año llegó a los US$ 13.110,1 millones, lo que representa el 34,3% del PIB y según los economistas y exministros de Hacienda, ya supera el límite razonable del 30% previsto.