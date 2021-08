ANDE elige la mejor tarifa de las hidroeléctricas para utilizar su energía, dice su gerente técnico

“Así como están las cosas sale más barata hoy la energía de Itaipú”, aseguró el gerente técnico de la ANDE, Ing. Miguel Báez. Añadió que habría que sentarse con Argentina para ver las cuentas entre ambos países en Yacyretá, ya que la ANDE no reconoce el precio que hoy paga el vecino país, en tanto que ellos tampoco abonan por la energía cedida por Paraguay.

Manifestó que si la tarifa de Itaipú le queda cara y Yacyretá más barata, entonces “yo voy a cargar más sobre Yacyretá, pero si la tarifa de Itaipú me es más barata, voy a cargar más en Itaipú”. “Hoy día traemos el 85% de Itaipú, porque de ahí es me es mucho más barato. Y con lo que falta nomás completo con Yacyretá, porque sino yo estaría operando mal el sistema y haciendo que la tarifa suba para los usuarios por mi falta de competencia, y no es eso lo que queremos”, detalló.

Recordó que pronto se viene el estudio de la tarifa para el 2022 en Itaipú y que no se sabe todavía en cuánto se va a cerrar. “Cuando tengamos la tarifa de Itaipú, vamos a poder decir si vamos a traer más de Itaipú o de Yacyretá, pero eso depende mucho de la tarifa que tengan las centrales”, reiteró.

El Ing. Báez manifestó que en Yacyretá está el problema de que la tarifa para el Paraguay no está definida. “Los argentinos pagan una tarifa y nosotros venimos pagando otra; no nos ponemos de acuerdo, alguna vez hay que sentarse y ponerse de acuerdo en cuánto es la tarifa de Yacyretá”, dijo.

En ese sentido, detalló que el precio que actualmente está pagando la ANDE a la EBY es US$ 22,62, sin embargo Argentina está pagando US$ 41,9. “Paga una parte en moneda y otra parte compensa con la deuda”, añadió.

El gerente técnico de la ANDE comentó que la energía de Itaipú le cuesta a la estatal en torno a US$ 28 y US$ 30 el MWh porque varía de acuerdo a la cantidad de días que tiene el mes. Y que en Yacyretá, si se va a pagar la tarifa que pagan los argentinos, se estaría abonando casi US$ 42. “Solo que nosotros no reconocemos esa tarifa porque no pasó por el Congreso, entonces la ANDE viene pagando la tarifa que entendemos que es la que estaba en vigencia antes de la nota reversal, que no se reconoció en 1992″, especificó.

Entonces, agregó que la ANDE paga US$ 22,60 y la diferencia que existe entre US$ 42, la EBY envía a una cuenta. “Y me dicen que la ANDE está debiendo y se va abultando la cuenta. Entonces evitamos usar Yacyretá mucho porque no tenemos definido cuál será la tarifa”, agregó.

Consultado sobre cuánto lleva acumulado en esa cuenta, el Ing. Báez no supo responder, pero aclaró que es una cuestión de hace tiempo, que se viene arrastrando desde 1992. “Eso que queda como una deuda de ANDE, que alguna vez tenemos que conciliar, porque Argentina tampoco paga por la energía paraguaya que lleva. Entonces en algún momento vamos a sentarnos y a conciliar las deudas”, puntualizó.