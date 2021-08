Tras comicios verán si caso OGD afecta al partido, dicen

El diputado por Itapúa señaló que el caso del exsenador González Daher les afecta desde “la exposición mediática y tergiversación de los hechos”. Indicó que después de las elecciones municipales del 10 de octubre se verá si les afectó o no electoralmente, ya que mientras tanto (Rubén) sigue siendo candidato (a concejal) al no quedar firme la condena.

“Si vamos a hablar objetivamente no tendría por qué afectar, es la conducta personal de un afiliado y esa conducta personal tiene que ser responsabilidad de quien cometió el delito. No tendría que afectar al partido”, indicó Harms al señalar que el Partido Colorado no tiene responsabilidad en los hechos cometidos por un ciudadano o afiliado al partido. “Me parece que no corresponde”, insistió.

Acerca de la posibilidad de expulsar al exsenador y a su hijo del movimiento Honor Colorado, que lidera Horacio Cartes, ironizó en que no pueden hacerlo por no contar con un padrón, a diferencia de como procedieron con el diputado Hugo Ramírez (ANR). “No sé si expulsarlo del movimiento, no hay un padrón, pero sí el Tribunal de Conducta debería analizar y si se expulsa a Óscar González Daher también se tendría que expulsar a los afiliados que cometen delitos o crímenes. Hay que medir a todos con la misma vara”, insistió.

Acerca de la condena de siete años de cárcel que aplicó el tribunal para el exsenador cartista por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, Harms indicó que “es una muestra de que la Justicia paraguaya tiene suficiente solvencia para poder llevar adelante procesos que tienen un tinte mediático demasiado importante y puede sustraerse a la presión mediática del caso”, indicó. “Pero hay que felicitar a la Justicia por la ecuanimidad y la objetividad con la que llevó adelante el caso, entiendo que la condena se ajusta a derecho. Si fueron demostrados los hechos de los cuales se les acusa, esos delitos tipificados están ajustados a lo que se decidió, y deja un mensaje claro de que nadie está exento de pagar ante la justicia por los actos que no están dentro de la legalidad, sea quien sea”, afirmó.

Dijo que la presencia del agregado de justicia de los Estados Unidos de América se puede mirar de dos formas: 1. El interés de que Paraguay vaya juzgando a quienes están en esa línea de sospecha de lavado de dinero o de activos y 2. me parece que se puede tomar como una señal de respaldo a la gestión de la fiscala general del Estado” , dijo al defender a la fiscala Sandra Quiñónez.