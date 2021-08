Denuncian invasiones de sintierras a inmuebles de Mbuyapey

La Municipalidad de Mbuyapey está envuelta en un litigio con el Indert porque la Comuna cuenta con el título de un terreno de 503 hectáreas y el ente agrario también asegura tener dentro de la ciudad parte del inmueble que está siendo invadido por sintierras.

Este es el caso del Club Sportivo Mbuyapey. A través de la resolución municipal N°199/2013 se otorgó un predio de una dimensión de 130 metros de frente por 200 metros de fondo para la institución deportiva. Al parecer parte del inmueble del club está dentro de la propiedad del Indert.

Un funcionario del Indert a quien los denunciantes identificaron como Francisco Martínez, acompañado de una dirigente sin tierra llamada Fátima Villanueva, supuestamente permitió el ingreso de las familias dentro del club ubicado en el barrio Virgen de Fátima de Mbuyapey, donde comenzaron a destruir el cercado y los postes, e instalaron precarios ranchos. Luego llegaron a un acuerdo y fueron trasladados a otro inmueble del Indert.

“Esta situación preocupa porque uno ya no puede estar tranquilo y no se tiene garantía, la justicia es lenta, un afectado por la invasión debe salir de su inmueble y comenzar a litigar por largo tiempo que tiene su costo y todo porque no se trabaja de manera institucional”, manifestó un aficionado del club.

Las invasiones se vienen registrando de manera frecuente desde 2019 y vecinos las atribuyen a políticos de la zona que supuestamente alentan el ingreso a las propiedades privadas y a los campos comunales.

Ganaderos de las compañías Arroyo Costa y la Rosa fueron supuestamente víctimas de invasión y saqueo, y se vieron obligados abandonar sus propiedades ante amenazas.

La Municipalidad de Mbuyapey tiene también un litigio con un vecino que quiere recuperar 37 hectáreas ocupadas por 30 familias.