Abdo insiste en que obras viales son la base para que productores sean competitivos

El mandatario sostuvo que quería apoyar y no abandonar a la gente trabajadora “que por años sostuvo la economía a pesar de las dificultades”.

Resaltó que es misión del Estado hacer “las inversiones riesgosas”, porque “una vez que el Estado invierte empieza el desarrollo de las comunidades y los beneficios se ven con el tiempo”.

Destacó que la construcción de caminos forma parte de “una planificación estratégica para darle apoyo a la gente que trabaja”.

“Apoyamos las conexiones viales para mantener al productor de caña en competencia”, dijo.

Quiere “aplausos de salida”

Pidió dejar la cultura “de derribarnos unos a otros” y expresó que anhela que los aplausos a su gestión “sean de salida”. “Cometimos errores, sí, soy un ser humano, seguramente he cometido muchos errores, nos tocó administrar tiempos difíciles. Viví dos juicios políticos y sigo tratando de reconciliar a nuestra nación. Las opiniones vienen del rencor, de la pichadura, la envidia, la manipulación de la verdad. Está la opinión pública y la opinión publicada, pero después de todo está la verdad”, afirmó, dejando entrever su desagrado por las críticas que recibe hacia su gestión.

Enfatizó que los datos sobre las obras realizadas “no los inventa el Presidente, son resultados”.

Enfatiza importancia de caminos

“Seremos el gobierno que más rutas asfaltadas haga, vamos a pasarle al general Stroessner. Mucha gente puede cuestionar, pero si algo generó alivio es el no haber parado las obras públicas. El endeudamiento para obras viales trae desarrollo, me parece frágil el argumento de parar la inversión en conectividad en un país que depende de su conectividad. No tenemos mar, necesitamos que nuestros productores sean competitivos y lleguen a los grandes mercados”, explicó.

En otro punto, resaltó que al inicio de su gobierno se tenían 270 camas de terapia intensiva y hoy se dispone de 750.

Críticas son con fines políticos, dice

Respondió a sus detractores diciendo que, a pesar que los números de la economía le favorecen a su Gobierno, sigue viendo “editoriales” que lo critican. En ése sentido también dijo que muchas de las criticas tienen fines políticos.

“Vamos a tener gente que busca crisis para criticar a la autoridad”, manifestó.

“Vencer la cultura autoritaria”

En otro momento, dijo que la visión de la República es de fortalecer las instituciones, por esa razón no se involucra con la Fiscalía o la Corte.

“Yo prometí que nosotros íbamos a depender de las instituciones, no del Presidente. Tenemos que vencer la cultura autoritaria en la que todo se maneje por el Presidente”, afirmó.

No a “mendigos del asistencialismo”

Criticó furibundamente a los países de la región que “apostaron a la demagogia y hoy día son un modelo de Estado fallido”.

Cuestionó a los políticos que hacen falsas promesas, ejemplificando que los programas sociales son importantes para dar oportunidad, pero que deben ser ayudas momentáneas, “no para matar la cultura de trabajo y que vivan como mendigos del asistencialismo del Estado”.

Concluyó su discurso diciendo que, a pesar de las diferencias de opinión, estas no deben ser impedimento para “trazar un destino común en beneficio de nuestra gente”.