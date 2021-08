Paro de Camioneros se dilata al menos un día más, tras nuevo “cuarto intermedio”

“Pequeñas cosas que faltan ajustar, pequeños detalles para lograr el objetivo”, afirmó el titular de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Juan José Vidal, que se excusó de dar detalles de los puntos en conflicto e incluso los aspectos propuestos.

“Lo que pasa que es una situación que es complicada, que no es sencilla y hay muchos sectores que están involucrados y hay que ir ajustando; pequeños detalles que van faltando para tener un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes y se pueda destrabar todo”, afirmó Vidal.

Por su parte, el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, expresó que “desde el gobierno estamos seguros que esto va a salir a buen puerto, pero necesitamos ajustar algunos detalles. Por eso se declaró de vuelta un cuarto intermedio”.

Cobardes en el Congreso

Desde el sector de los camioneros, afirman también que la eventual solución al conflicto no parece estar muy lejana. En paralelo, no quisieron desviar la atención hacia el debate en el Congreso de la Ley de Flete que también exigen, ya que consideran de que de momento hay varios “cobardes” que no se animan a sentar postura.

“Esto es un canal (con el Ejecutivo), hay otro canal en el Congreso que creo que de momento ni siquiera debe ser mencionado porque de momento hay una cobardía muy grande”, afirmó Ángel Zaracho, dirigente de los fleteros.

No quiso individualizar a los sectores que consideran cobardes, pero sostienen que son grupos politícos “que no tienen la valentía de aprovechar y dilatan, hay sectores que no se deciden y es lamentable”.

Finalmente insistió en que de momento no se ocuparán de ellos, pero tampoco los dejarán en paz. “Nos ocuparemos -en el buen sentido de la palabra- de los congresistas una vez que salgamos de esto”, dijo.