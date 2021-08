Refuerzo de Sputnik V se aplicará recién en setiembre en Villarrica

En Villarrica recibieron la primera dosis de Sputnik V 5.959 personas, según indicó la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Hospital Regional de Villarrica, Lourdes Guillén. “En esta ciudad se empezó a aplicar la vacuna rusa en junio, por lo que el plazo para la segunda dosis será recién en setiembre”, aclaró.

Guillén comentó que muchas personas acuden temerosas a los vacunatorios ante la falta de biológicos de la mencionada plataforma para el refuerzo. Recordó a la población inmunizada con esta dosis que luego de las 12 semanas, o sea en setiembre, se espera que el Ministerio de Salud envíe los insumos a Villarrica y al resto del departamento del Guairá para la aplicación del refuerzo.

Por otro lado, en los vacunatorios de Villarrica, el peatonal del estadio municipal Ykuá Pytã y el “autovac” del barrio Estación, se registra una buena concurrencia de personas que acuden a recibir la segunda dosis de la Pfizer. También se aplica la AstraZeneca a los rezagados que no se acercaron el fin de semana pasado, pero no así la vacuna Moderna, porque no se puede juntar el mínimo de 10 personas para abrir un frasco, detalló Lourdes Guillén.