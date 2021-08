Cheques “desaparecidos” serían unos 400

El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú explicó que actualmente están en plena tarea de búsqueda de las evidencias desaparecidas en el Poder Judicial y el resultado de este trabajo se tendrá recién en la próxima semana. No obstante, el magistrado ya informó a la Corte Suprema de Justicia sobre lo ocurrido.

Según los datos, el Ministerio Público remitió las evidencias el 5 de febrero pasado, ocasión en que fueron recepcionadas por la actuaria Luz Portillo, actual defensora pública. El 7 de abril pasado finalizó la audiencia preliminar que tuvo una duración de tres días, durante la cual el juez Otazú rechazó varios incidentes promovidos por la defensa, entre ellos un pedido de procedimiento abreviado y dispuso la apertura a juicio oral y público de la causa.

Esta decisión fue recurrida y el 9 de julio pasado, el Tribunal de Apelación en lo penal, cuarta sala -inetgrado por los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Gustavo Santander Dans- declaró inadmisible la apelación contra el auto de apertura a juicio oral y público.

El 5 de agosto pasado se dispuso la remisión del expediente y sus evidencias al Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, para la realización del juicio oral y público correspondiente. El 12 de agosto pasado, la actuaria que realizaba la recepción de las evidencias, Mariana Laterra, advirtió el faltante de los cheques e informó al juzgado de garantías.

“Este cúmulo de instrumentales, de documentos entre ellos cheques, hablamos de 4.700, 4.900 seguimos haciendo el conteo, al momento de remitirse estas pruebas se detectó que no fueron acompañados dos sobres donde se detallan una cantidad de aproximadamente 300 a 400 cheques. Estamos haciendo el inventario de esta circunstancia y hasta hoy estamos en la búsqueda de esta documentación en la secretaría del juzgado”, explicó el magistrado.

Otazú destacó que aunque se constate el faltante referido, esta circunstancia no pone en peligro la tramitación del proceso a González Daher y su hijo, pues el Ministerio Público presentó en su momento más de 4 mil cheques como evidencias.

“Quiero poner de manifiesto que eventualmente esta circunstancia no pone en riesgo el trabajo del Ministerio Público porque finalmente es un tribunal de Sentencia el que va a estar valorando todas esas circunstancias. A modo de ejemplo, en un caso de homicidio, tenemos 20 testigos presenciales, el Ministerio Público ofrece la declaración de los 20 testigos. Empezando el juicio oral, tenemos que entran cinco testigos a deponer y todos de la misma manera, contestes y uniformes, entonces el Ministerio Público desiste de los 15 restantes. Entonces, ¿hay peligro de que no se pueda demostrar esta conducta? ya no. Y lo mismo veo desde el punto de vista lógico que sucede en esta causa y estamos hablando de más de 4.700 cheques y hay un faltante que no se está encontrando hasta el momento que son de 300 a 400 cheques”, explicó el magistrado.