Encargados de establecimiento del Obispado de Villarrica queman pastizales en Caazapá

Según un poblador de Abai el incendio de pastizal dentro de la propiedad del obispado comenzó cuando dos hombres a caballo se acercaron cerca de la estación de distribución de energía eléctrica de la ANDE ubicada en la zona del distrito de Abai para iniciar la quema.

El lugareño dijo que llama la atención que estas personas hayan comenzado el fuego teniendo en cuenta que el viento norte estaba muy fuerte. Las llamas se expandieron más allá de los límites de la propiedad de los católicos y puso en peligro dos viviendas ubicadas cerca de la ruta que une Abai con San Juan Nepomuceno.

El fuego, además de extenderse hacia la ciudad de Abai cerca del mediodía, también se propagó hacia San Juan Nepomuceno llegando cerca del Asentamiento San Antonio, alarmando a los pobladores a raíz de la humareda.

Los bomberos amarillos trabajaron desde las 14:00 aproximadamente para combatir el fuego en Abai y una vez que lo controlaron se trasladaron a la zona del Asentamiento de San Antonio de San Juan Nepomuceno para seguir con la tarea de combatir el fuego.

“¿Como es posible que la gente siga quemando?”, dijo un poblador de Abai, “¿Será que no ven televisión o no tienen redes sociales. La recomendación para no quemar está apareciendo con frecuencia”, añadió.

La quemazón que ocurre en la propiedad de la Iglesia Católica sucede cada año, inclusive varias veces. Es una propiedad donde se utiliza un sistema de producción ganadera muy arcaico y el fuego es utilizado para limpieza de la maleza.

Fue imposible ubicar a los responsables del establecimiento con el objetivo de consultarles sobre el hecho. Sin embargo, efectivos policiales de la comisaria de Abai estuvieron en el lugar, pero no se sabe si realizaron el informe a la fiscalía de medio ambiente de Caazapá.