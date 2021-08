Colorados se aliarían hasta con el diablo, afirman

Cartes había dicho el jueves en un acto en San Juan Bautista, Misiones, que quiere conocer (a la persona) si tiene honestidad y sinceridad de propósito para aliarse con el Partido Colorado.

Acerca de las expresiones del expresidente donde alienta a seguir cometiendo tráfico de influencia, García dijo que no quieren ni pueden deshacerse de sus corruptos comprobados y condenados de sus filas. “No tienen el mínimo empacho de aliarse hasta con el mismo diablo cuando los votos no les alcanzan. No veo a qué vendría querer conocer la honestidad o sinceridad de propósito de alguien”, enfatizó.

Indicó que las expresiones de Cartes no sorprenden. “Sabemos que prefiere un estado de privilegios para pocos, lo vivimos todos lo días. Por eso hoy los medicamentos no alcanzan, la educación es pésima, hay obras fantasmas, por culpa de esas influencias. Yo prefiero un Estado que funcione, que ayude a salir adelante”, dijo.

