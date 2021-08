“No somos pobres, estamos gobernados por traidores y ladrones”, acusa Efraín Alegre

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, acusó al gobierno de Mario Abdo Benítez de “traidor y ladrón” por avalar que siga la deuda espuria de Itaipú y que el 80% de las vacunas antiCOVID en el país sean donadas. “Le dimos US$ 1.600 millones para comprar vacunas, no para que pida caridad y limosna. No somos pobres, estamos gobernados por traidores y ladrones”, aseveró.