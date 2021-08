Intendente de Caacupé denuncia “amedrentamiento” y “amenazas” con fines electorales

Según relató, un equipo de prensa de un canal televisivo capitalino estuvo la semana pasada realizando actividades en la ciudad de Caacupé e ingresó de forma irregular a su propiedad, lo cual –refirió- fue con intenciones de amedrentar con fines electorales.

“Estuvieron visitando algunas de mis propiedades. La forma en la que entraron tipo atropellando, sin pedir ningún tipo de autorización”, sostuvo.

“Vinieron como para amedrentar. No sé quién le va a tener miedo así. Sabemos de dónde vienen y quién es el patrón”, agregó.

Riveros comentó también que recibió amenazas del medio de prensa, atendiendo a que se negó a participar de un programa televisivo. “Me llaman para invitarme a una programación que tienen el domingo, pero le digo que tengo una serie de actividades y que es prácticamente imposible. Y me amenazan que si no voy a la programación, me va a ir peor”, denunció.

El candidato liberal lamentó, en ese sentido, que “vengan de esa manera porque se le da una orden, porque el candidato adversario es de HC, realmente es lamentable”. A la vez, señaló que con dichas acciones solamente “van a conseguir fortalecernos más”.

Finalmente, Riveros manifestó que se animó a denunciar lo ocurrido para dar a conocer cómo está actuando –según declaró- la “unidad colorada” en el interior del país contra sus adversarios políticos o electorales, en el marco de las próximas elecciones municipales del 10 de octubre.