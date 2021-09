Desean aumentar área del sésamo

Si miramos un poco atrás, podemos recordar que en la campaña 2019/2020 se llegaron a sembrar unas 75.000 hectáreas de sésamo (45.000 confitero y 30.000 aceitero), en la zafra 2020/2021 se llegó a la misma cantidad de hectáreas sembradas pero la sequía complico el cultivo; para esta nueva campaña 2021/2022 queremos llegar a las 160.000 hectáreas de cultivo, con 100.000 de sésamo confitero y 60.000 aceitero, siempre que el clima ayude y los productores apuesten al rubro, señaló Ozorio al programa ABC Rural Radio por Cardinal AM.

Interesante demanda

Subir de un total de 75.000 hectáreas a 160.000 hectáreas es un numero importante, y titular de la Capexe dijo, “Paraguay ya llego a sembrar más de 100.000 hectáreas de sésamo confitero; otro dato importante es que a nivel mundial se estima que se comercializan unas 5 millones de toneladas de la oleaginosa, de las cuales Paraguay en los últimos 3 años exportamos unas 45.000 toneladas, o sea, estamos hablando de apenas el 1 por ciento de la producción mundial, y la calidad de nuestro sésamo es muy apreciada en otros países, por tanto creemos que estamos en condiciones para seguir creciendo en área y asegurar la comercialización”.

Precio referencial

Realmente estamos con mucho optimismo para esta campaña, e incluso podemos decir que el precio referencial estaría en G. 5.000 el kilo, claro está que el sésamo es un rubro que cotiza internacionalmente y que los precios se fijan de esa forma, pero creemos que para arrancar este es el precio que se podría tener. Por otro lado, es importante recordar que solemos tomar como base que el productor estaría produciendo unos 500 kilos por hectárea, pero el sésamo tiene un potencial productivo de 1.000 a 1.200 kilos por hectárea dependiendo de como el productor lo desarrolle, por tanto, cuanto más kilos por hectárea obtenga mas podrá ganar, explico Ozorio.

Ingreso de divisas

En lo referente a cuanto ha ingresado al país en la ultima campaña el sésamo, el directivo de la Capexe menciono, “Hasta la primera quincena de agosto han ingresado al país casi US$ 30 millones de dólares, pero aun queda un saldo exportable que no esta pudiendo salir por el problema de los ríos; el año pasado ingreso al país unos US$ 60 millones de dólares, y creemos que cuando cerremos este año quedaremos cerca de ese numero, una vez que se haya comercializado todo lo que esta pendiente”.

Lanzamiento de la campaña

Finalmente Gilberto Ozorio confirmo que el próximo 17 de setiembre estarán realizando el lanzamiento de la campaña de Sésamo 2021/2022, en Choré, departamento de San Pedro, “queremos que los productores sepan que el sésamo que produzcan lo van a vender, que hay un fuerte compromiso por parte de las empresas, pero que ese mismo compromiso también tiene que venir de parte del productor, que debe entregar productos de calidad y sin residuos como ellos ya saben”.