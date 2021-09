Novedades en jornada de campo de trigo

Este ha sido un año duro para el productor de trigo, sin embargo, confiamos en que no faltará a nivel país. Y como todos los años, SemAgro organizó su jornada de campo, en donde se presentaron nuevas variedades y paquetes tecnológicos para los productores, empezó diciendo el ingeniero agrónomo Ramón López, asesor técnico de la firma y coordinador de la jornada de campo.

“Prácticamente fueron tres las heladas que tuvieron que soportar los cultivos de trigo, y se cree que entre el 35 y 40 por ciento no se cosechó, pero por lo menos servirá como cobertura siendo positivos. Aquí en la zona de Juan Eulogio Estigarribia hay un importante porcentaje de productores trigueros que maneja muy bien la tecnología de este rubro, y sabe que si lo hace de buena manera es rentable”, destacó el profesional.

Capeco, Inbio, Ipta

El ingeniero Alfonzo Guerrero, asesor técnico de la Capeco, integrante del Programa Nacional de Trigo desarrollado por el Inbio e Ipta, destacó que las variedades presentadas en la jornada de campo son como respuesta al pedido de los productores que empezó hace siete años. “Los productores solicitaron trigo de ciclo corto, productivo, tolerante a enfermedades, de fácil comercialización y bueno como cobertura. Las variedades nacionales encajan en el sistema del productor, como, por ejemplo, la Itapúa 90, Itapúa 85 y Caninde 31 son algunas de las que cumplen con estos requisitos”.

Apostar a la fertilización

El trigo como cualquier otro cultivo necesita de un suelo con buena fertilidad para desarrollarse, no obstante, según lo conversado con el ingeniero agrónomo Javier Luna, especialista en suelos de la firma Ag-Pro, “una practica común entre los productores, es que muchos no fertilizan su suelo antes de sembrar el trigo, pues creen que el nitrógeno que deja la soja luego de la cosecha es suficiente, sin embargo, está demostrado que no, por tanto, es bueno entender que muchos conceptos en cuanto a fertilización cambiaron”.

Trigo para diferentes etapas

El problema de heladas obliga a los productores de trigo a buscar alternativas para minimizar los riesgos, en conversación con el ingeniero agrónomo Pericles Santacruz de la firma Biotrigo, que estuvo presente en la jornada de campo de SemAgro, el mismo destacó “estamos presentando diferentes materiales a los productores y hoy optamos por el gerenciamianto de las parcelas, o sea, trabajar con el productor con un plan de siembra con diferentes momentos de siembra y diferentes variedades, de tal forma a que si se presenta una helada no dañe a todo el cultivo que puede encontrarse en un mismo estado de crecimiento vegetativo”.