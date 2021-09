Bonos para pagar deudas y subsidio a transportistas

El proyecto de ley contempla un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones, pero de este monto, US$ 250 millones provendrán de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 350 millones de la emisión de bonos del Tesoro (interno o externo).

Los fondos que conseguirán de los bonos financiarán el pago la deuda pública o “bicicleteo” de los compromisos, como se lo conoce comúnmente, que vencen durante el año; así como las inversiones en infraestructura a ser ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El informe de Hacienda señala al respecto que del mencionado monto total, G. 1,2 billones (US$ 171,6 millones, irán para el pago de la deuda, lo que representa el 49%; poco más de G. 1,1 billones (US$ 163,1 millones) a obras públicas, que equivale al 47%; y G. 105.000 millones (US$ 15 millones), que implica 4%, para la construcción de viviendas.

La cartera indica que los niveles de deudas del sector público aumentan como resultado de la adopción del plan contingente de la emergencia sanitaria y del plan de recuperación económica.

Añade que, de acuerdo con los datos preliminares al mes de julio, la deuda pública total asciende a US$ 13.163 millones, que equivale al 34,2% del PIB, resultado de un crecimiento del 7,8% con respecto al año 2020.

En lo que respecta a las inversiones previstas por el MOPC, el paquete a financiar con bonos incluye la ampliación de la ruta PY02, construcción del puente Asunción Chaco’i, el subsidio al transporte público de pasajeros y la construcción del hospital regional de Encarnación.

Subsidio y puente

Sobre el subsidio a transportistas el monto previsto en el plan de gasto del MOPC asciende a G. 104.880 millones (US$ 15 millones al cambio presupuestado), con lo que este privilegiado sector se asegura sus ganancias.

Este jueves el Ejecutivo dio a conocer el decreto a través del cual aumenta el subsidio a los transportistas correspondiente a 2021 y dispone que la fuente de financiamiento serán los bonos soberanos.

El uso de los bonos o endeudamiento para pagar a los transportistas se supo en julio pasado y Hacienda había justificado esta medida señalando que no hay margen para financiar el subsidio del pasaje del transporte público con fondos genuinos.

En el caso del puente Asunción-Chaco’i , denominado “Héroes del Chaco”, fue adjudicado por G. 789.417 millones, pero con la adenda N° 1, el precio de la obra se infló a G. 902.641 millones, lo que implica G. 113.224 millones más (US$ 16,9 millones al cambio actual) con relación al precio del contrato original (incremento del 14,3%). Tras la oficialización del sobrecosto, se anunció los trabajos en el canal del río.

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022 fue presentado ayer al Congreso para su estudio, el monto total asciende a G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones al cambio presupuestado), de esto a la administración central le corresponde G. 49,6 billones (US$ 7.102 millones) y a las entidades descentralizadas G. 42,4 billones (US$ 6.070 millones).