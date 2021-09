Venezolanos piden de ayuda a la ciudadanía

Yeisi Rodríguez, hija del paciente, comentó que sus padres arribaron a paraguay hace aproximadamente ocho meses, para que Alexis pueda iniciar un tratamiento para la diabetes y la hipertensión.

“Yo llegué al Paraguay hace casi dos años, haciendo una pasantía cristiana, y por la pandemia ya no pude retornar a mi país; en este tiempo he recibido mucho apoyo de mi iglesia y de los paraguayos, que no me cerraron las puertas. Fue entonces que decidimos que mi papá pueda venir también hasta aquí para que pueda tratarse su problema de salud, para lo que viajaron 17 días por tierra. Una vez que llegaron afortunadamente pudo empezar con la medicación. Con el tiempo mi papá presentó una infección urinaria, que fue agravándose, y hoy está en coma, internado en terapia intensiva”, comentó Yeisi Rodríguez.

La hija del paciente agregó que desde que se encuentran juntos en el país, la familia hacen de todo para sobrellevar la situación económica, pero el cuadro de su padre exige medicamentos costosos.

“Por nuestra condición de extranjeros, no estamos teniendo un oficio seguro, hacemos de todo para poder aportar a la casa; comidas, regalos personalizados, limpieza de casas; y estamos muy agradecidos con los paraguayos, sin conocernos nos han brindado mucha ayuda; incluso nos comunicaron que podemos iniciar los procesos para la tramitación de la cédula de identidad; con eso va a ser un poco más fácil movernos en el país, que es donde queremos quedarnos”, comentó

Las personas que quieran ayudar a Alexis Rodríguez pueden contactar al ‪0992 957650‬, con Yeisi Rodríguez; y los que quieran colaborar económicamente pueden hacer giros al ‪0983 133741‬.