Derlis Maidana: “Con abrazos entre colorados no acaban las diferencias”

El legislador dijo que dentro del Partido Colorado siempre hay una pujanza de movimientos internos, y que actualmente esas disputas giran en torno a las elecciones municipales del 10 de octubre, pero también de reojo se miran las internas del para las elecciones generales de 2023, donde se renovarán presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, juntas departamentales y las autoridades partidarias.

“El proceso de concordia colorada que se hizo entre las facciones internas no termina por supuesto con un abrazo, lo fundamental es el acercamiento. Yo creo que el Partido Colorado será la fuerza más votada, que más municipios va a ganar, conforme a las internas donde más de 1.134.000 personas votaron, y en el partido de mayor oposición votaron como 415.000. Estamos en la lucha día a día, tratando que se gane la mayor cantidad de municipios y se tenga mayoría en la juntas municipales”, dijo el diputado Maidana.

Al ser consultado sobre las declaraciones de la senadora Lilian Samaniego de que “abrazo republicano” en la ANR es ficticio e hipócrita, Maidana dijo que la senadora en su momento hizo un gran trabajo, pero como la política es tan dinámica y cambiante, actualmente otros son los actores.

“Ellos no tienen la misma fuerza electoral en Asunción, donde el candidato es de Honor Colorado. No estamos de acuerdo, pero respetamos su opinión, no es una persona no imparcial porque pertenece al movimiento encabezado por el presidente de la República (Mario Abdo Benítez), quien dice que su interlocutor válido es José Alberto Alderete, y por el lado de HC está el propio líder Horacio Cartes, significa que ella descalifica la decisión del líder político de su equipo”, comentó.

“Ella no puede opinar sobre la decisión del movimiento Honor Colorado, porque por beneficios personales abandonó al movimiento que le hizo presidenta del Partido Colorado, senadora, le hizo intendente de Asunción a su hermano”, agregó el diputado.

“Santi Peña no es un capricho del líder de Honor Colorado, en todo caso es un capricho del pueblo colorado, porque encabeza cómodamente sin haber anunciado todavía que se va a candidatar, tiene todas las preferencias de votos para Presidente de la República, un muchacho honesto, capaz, que compitió y perdió en aquella oportunidad, hoy en día el pueblo colorado lo está considerando nuevamente para una segunda oportunidad, que la senadora trabaje por el candidato de su preferencia, que trate de influir en el movimiento en el que milita para poner el candidato que más le guste, y nosotros en nuestro movimiento con el líder vamos a definir quién será nuestro candidato presidencial”, dijo el legislador con relación a la candidatura de Santiago Peña.