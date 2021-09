Abogados imputados piden cambio de fiscal de Carapeguá

Durante la manifestación que se desarrolló a la entrada a la ciudad, realizaron también una dramatización de cómo la diosa Astrea, símbolo de la justicia, es en realidad “odiosa Astrea” en este distrito, donde la justicia está prostituida, afirmó la abogada Nancy Alegretti.

El abogado Héctor López leyó el comunicado firmado por los abogados pasilleros en que manifiestan que en los últimos tiempos el agente fiscal Colmán ha imputado a personas inocentes y a abogados pasilleros. Y en contra de ese mal desempeño se unen para decir a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Consejo de la Magistratura, que no se puede construir justicia con ignorantes de la ley.

El abogado López refirió que preocupa que el fiscal está imputando no solo a gente inocente sin profundizar la investigación de cualquier causa. Agregó que en su caso particular fue imputado porque su cliente no cumplió con lo acordado con la contraparte -sin entrar en detalle de la causa- y por desacato el fiscal lo imputó. Dijo que atacó a la parte técnica y no al cliente.

Asimismo, la abogada Nancy Allegretti fue imputada por supuesta estafa al cobrar un cheque de G. 35 millones, producto de un acuerdo entre familiares de la víctima fatal en accidente de tránsito y el autor. Sobre esta causa la representante legal Allegretti ya solicitó sobreseimiento de la causa.

Lea más: Imputan a intendente de Carapeguá por producción de documentos no auténticos

Lea más: Piden que fiscal de Carapeguá sea separado del cargo

El fiscal Colmán dijo que es él quien se siente agraviado por la difamación que hacen en su contra.

“Ellos son los que recurren al senador Ramón Retamozo para pedir ayuda. Al parecer, el mismo parlamentario es quien les da instrucciones de lo que deben hacer para que él pueda gerenciar el reclamo de los abogados pasilleros”, dijo el fiscal.

Agregó que todas las imputaciones se realizaron de acuerdo a las evidencias que tiene y los hechos ocurridos, pues si tenían razón por qué recurren a un político, para presionar o para amedrentar, se preguntó el agente fiscal.