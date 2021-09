Escasez de ganado vuelve imparable su encarecimiento

La alta demanda de ganado generada por los frigoríficos, como consecuencia del buen flujo que están teniendo las exportaciones de carne hacia nuestros principales mercados, Chile, Israel y otros está coincidiendo con la escasez de buenas pasturas y el alto precio de los granos, que desencadenan una faltante de hacienda terminada. Esto a su vez, produjo la sistemática suba en la cotización de los animales, según explicaron referentes del sector.

El precio del ganado había caído a US$ 2,00 por kilogramo en mayo del año pasado, en el contexto del inicio de la pandemia, pero al empezar este año el precio del novillo de exportación alcanzó US$ 3.00 por kilogramo y fue ascendiendo paulatinamente. Actualmente ya queda solo US$ 0,12 para alcanzar el récord de todos los tiempos en el país, que fue de US$ 4,22 por kilogramo, registrado en agosto de 2011.

Más que Argentina y Brasil, superado por Uruguay

El alto precio actuale del novillo gordo en nuestro país están por encima de nuestros vecinos. Así, en Argentina está en US$ 3,76 por kg, mientras que en Brasil, está en US$ 3,85 por kg. Sin embargo, en Uruguay, el precio del novillo está por encima del nuestro, con US$ 4,25 por kg.

Por otra parte, de la misma manera, también se mantienen altos los precios del ganado en las ferias para consumo local de carne, ante la escasa oferta de animales terminados, con el agregado de alta participación de vacas, además de una generalizada merma en los pesajes, según el informe de la Rural, con datos del sitio Prorural.com. Para el tipo novillo la cotización de referencia fue de G 12.301 por kilogramo.

Exportaciones de la cadena de la carne crecieron 71%

Las exportaciones de carne y de todos los productos y subproductos obtenidos de las especies bovina, porcina y aviar al cierre de agosto, ingresaron al país unos US$ 1.423 millones en divisas, lo que representa un crecimiento del 71% en lo que va del 2021, año que para la ganadería se afianza como récord de todos los tiempos.

Considerando las exportaciones de toda la cadena ganadera, que incluyen carne y menudencias bovinas; carne, menudencias y despojos porcinos; carne aviar con sus menudencias y despojos; así como también, subproductos comestibles y no comestibles, desde enero al cierre de agosto de este año, sumaron unas 434.859 toneladas por US$ 1.423 millones.

El año pasado, las cifras en estos mismos conceptos, en igual periodo comparado, sumaron 317.018 toneladas por US$ 830 millones, por lo que los datos indican que este año, en volumen se creció 37% y 71% en divisas, lo que ubica al corriente periodo como indudable récord en exportaciones.

Carne y menudencias

Sumando la exportación de los rubros carne y menudencia bovina, al cierre de agosto de este año arrojaron un total 282.288 toneladas a los diferentes mercados, por US$ 1.134.933 en valor.

Estos datos corresponden entre 40% y 70% por encima de los registrados en el mismo periodo de tiempo, comparado al año pasado.