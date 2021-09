Hacienda anuncia nueva colocación de bonos

La subasta se realizará de 9:00 y 09:30 horas y forma parte del paquete de emisiones locales calendarizadas hasta el mes de diciembre, en esta oportunidad se hará la reapertura de dos series de bonos a 7 años de plazo por G. 26.940 millones y 10 años de plazo por G. 28.280 millones, con tasas de interés de 7,75% y 7,90%, respectivamente, según el comunicado que dio a conocer este jueves la cartera.

Lea más: Paraguay hace nueva colocación de bonos por US$ 826 millones

Hacienda señala que los interesados en adquirir estos títulos de deuda del Estado por G. 55.220 millones (US$ 8 millones) que serán puestos a consideración de los inversionistas, pueden hacerlo a través de las casas de bolsa que operan en el mercado de valores y para ello deberán firmar el documento “Términos y Condiciones de Emisión” a ser expedido por las mismas.

La cartera en lo que va del año ya colocó bonos en el mercado local por más de G. 1,4 billones (US$ 208,8 millones), además de la colocación internacional efectuada a inicios del año por más de G. 3,4 billones (US$ 501,4 millones).

Deuda pública

Luego de esta colocación prevista para el próximo martes, al Tesoro le quedará un saldo por emitir en lo que resta del año de más de G. 129.980 millones (US$ 18,8 millones) autorizados por diversas leyes aprobadas por el Congreso, entre ellas la de Presupuesto General de la Nación.

Al mes de julio último la deuda pública total asciende a US$ 13.163,2 millones, lo que equivale al 34,2% del PIB, según los datos oficiales de Hacienda. Para fin de año se estima terminara en 36,1% del PIB, que representa US$ 13.893 millones.

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, contempla un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones, de los cuales US$ 250 millones se obtendrán vía préstamos y US$ 350 millones con la emisión de nuevo bonos.

Lea más: La deuda pública alcanzará 38% del PIB, en 2022

De acuerdo con las proyecciones de Hacienda, el próximo ejercicio cerrará con una deuda pública total acumulada equivalente a 37,4% del PIB, que equivale a US$ 15.202 millones (sobre la base del PIB esperado para 2022).

El próximo año el Estado deberá pagar por la deuda pública total (administración central y entidades descentralizadas) US$ 1.311,3 millones en concepto de amortización, intereses y comisiones, lo que implica 144,2 millones más y representa un incremento de 12% con respecto al monto establecido en el presupuesto 2021.