Sancionan ley que prohíbe usos con fines productivos de bosques incendiados

Los 28 votos a favor del rechazo no fueron suficientes para evitar la sanción y remisión al Ejecutivo del proyecto que plantea exigencias y sanciones para casos de quemas controladas, tema ligado a los recurrentes incendios de grandes magnitudes que afectan periódicamente a nuestro país.

Cabe destacar que no se prohíben las quemas controladas, pero se establecen mecanismo, requisitos e instituciones encargadas del control, así como sanciones para los infractores.

Los senadores Arnaldo Franco (ANR), en representación de las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, y de Asuntos Departamentales, Municipales, Regionales y Distritales, y Juan Darío Monges (ANR), por la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, argumentaron a favor del rechazo del proyecto de Ley, alegando que las atribuciones que se dan a Infona, se contraponen a facultades que corresponden a las municipales.

La senadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista) abogó por aceptar la propuesta de Diputados, resaltando la importancia de establecer sanciones y prohibiciones para los que queman irregularmente zonas forestales.

Sobre todo es relevante en el proyecto sancionado el artículo 10, inciso 2, que establece la prohibición del uso con fines productivos de las áreas forestales que fueron dañadas por incendios, debiendo ser debidamente destinados solamente a programas de regeneración natural para la recomposición del ecosistema dañado.

Es decir, zonas forestales que hayan sido afectadas por quemazones, no podrán ser usadas por ejemplo para producción agroganadera.

Masi también negó que se avasallen facultades de las municipalidades, afirmando que las mismas no tiene facultad de control total. También recriminó la “inacción” del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). “El Mades no sé para quién trabaja, no trabaja para el medioambiente ni para los paraguayos”, afirmó. El debate se cerró sin más oradores.