Superávit en balanza comercial por US$ 1.544 millones hasta agosto

El informe de comercio exterior del BCP detalla que las exportaciones totales al mes de agosto del 2021 alcanzaron un valor de US$ 9.462,1 millones, 27,7% mayor a los US$ 7.411,8 millones a agosto del año anterior. Por su parte las importaciones totales alcanzaron US$ 7.917,6 millones, 22,9% mayor con respecto al mismo periodo del año anterior.

Exportaciones por subgrupos

Según los datos del BCP, las exportaciones registradas representaron el 76,7% del total, alcanzando US$ 7.253,9 millones, superior en 30,6% al valor acumulado a agosto del año anterior. Las exportaciones registradas fueron impulsadas principalmente por mayores envíos de granos de soja, carne bovina, maíz y trigo.

Mientras que las reexportaciones, por su parte, con el 18,2% del total, registraron un valor de US$ 1.719,5 millones y presentaron un aumento de 43,1%, según los datos. Esta mejora en las cifras de las reexportaciones alientan las expectativas de los comerciantes de frontera con el Brasil que ya se está reflejando en mayores ventas.

Finalmente, los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 560 millones a agosto del 2021, superior en 89,8% a lo registrado a agosto del 2020.

Importaciones también se incrementan

Las importaciones totales alcanzaron US$ 7.917,6 millones hasta agosto, lo que representa un aumento del 22,9% comparado al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 95,5% del total, alcanzando un valor de US$ 7.560,6 millones, 24,1% superior comparado al valor a agosto de 2020, mientras que las otras importaciones representaron el 4,5% restante, por un valor de US$ 357 millones. En volúmenes, el incremento fue de 13,7%.