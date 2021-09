Camiones que llegan al puerto de Villeta causan caos en tránsito

Desde hace 22 días que llegan al puerto de la ciudad de Villeta cientos de camiones de gran porte y debido al lento ritmo de ingreso al copan las calles y generan incomodidades a los vecinos.

Los camioneros utilizan una calzada de la calle 14 de Mayo y obligan a otros rodados a circular en sentido contrario. Muchas veces impera la “ley del más fuerte” para poder cruzar, o los automovilistas utilizan las banquinas.

Los vecinos afirman que muchos de los camioneros no respetan las entradas a las casas ni las bocacalles, y estacionan en las veredas dañándolas.

Otra de las quejas de los pobladores es que los conductores supuestamente cocinan, se asean y hacen sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

“Es un peligro mortal circular en medio de los grandes camiones, tapan todo y no se respeta nada y las autoridades no hacen nada para controlar todo este caos y ojalá que no ocurra ningún accidente fatal en la zona”, expresó un vecino del barrio San Isidro, Nelson Gaona.

Agregó que muchos niños tienen que caminar entre los camiones para llegar a las escuelas de la zona.

El intendente interino de Villeta, Ricardo Arroyo (ANR, Partido Colorado), culpó a la empresa responsable de los camiones, Ponal Teminales Portuarias (PTP), por el caos y aseguró que la administración comunal desplegó inspectores de tránsito en los puntos críticos.

“Estamos buscando los mecanismos para solucionar este tema, la verdad los vecinos están en pie de guerra, porque destruyen todo y no tienen la comodidad necesaria, ofrecí hasta el polideportivo para que se pueda utilizar, pero la empresa no demuestra mucho interés”, expresó Arroyo.

Dijo además que PTP cuenta con un predio en la entrada a la ciudad y que la municipalidad ofreció maquinaria para acondicionar la entrada al terreno para el ingreso de los camiones, pero no hubo respuesta de los responsables de PTP.

La gerente comercial de PTP, Elizabeth Bernal, dijo que la aglomeración es a consecuencia de la bajante del río Paraguay y el hecho de que las barcazas no pueden llegar a tiempo.

“Estamos preparando un predio en la zona en donde podrán ingresar unos 150 camiones y además en el predio del puerto estacionan una gran cantidad, estamos elaborando un plan de contingencia para poder solucionar este tema”, expresó Bernal.