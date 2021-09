Cateura’i en Chacarita ya tiene un metro de profundidad

Según Valverde, en el lugar había un contenedor donde pobladores de Chacarita “alta” depositaban sus residuos, pero desde que la municipalidad decidió retirarlo, el espacio quedó vacío y con el tiempo se hundió. Ahora tiene un metro de profundidad, acumulando todo tipo de basura.

“Pero esto es ingüeroviable en una capital, no hay capital del mundo que tenga esto, y si vamos a tener cinco años más de esto con Nenecho, no sé a quién le decís nada”, se quejó el denunciante.

“Teníamos dos contenedores, tanto acá como en Pelopincho, que más o menos salvaban la situación, pero hoy en día no tenemos nada, tenemos esta fosa ‘Cateura’i by Nenecho’ que no podés hacer nada y es un barrio populoso, entonces no hay un lugar (para la basura)”, cuestionó.

Muchas promesas y ninguna solución

Y añadió: “Dentro de todo me pongo en los zapatos del que va a administrar Asunción. Es complicado disponer de la basura en este barrio y cuando llueve sale todo y se riega hacia el bajo, viene acá, toda la basura entra dentro de mi casa”, describió con impotencia.

Los vecinos de la parte “baja” de la Chacarita aseguran que en reiteradas ocasiones reclamaron a la municipalidad. En la zona abunda la propaganda electoral; sin embargo, ninguno de los candidatos se acercó a proponer una solución a este problema ambiental.