ANDE presentó al Congreso proyecto de presupuesto 2022 por US$ 1.339 millones

En la Comisión Bicameral, el titular de la ANDE explicó los alcances del proyecto del presupuesto 2022 de la empresa eléctrica, por un total de G. 9,4 billones, equivalentes a US$ 1.339 millones. Explicó que la finaciación de esta suma harían del modo siguiente: US$ 1.099 millones (82%) son fondos propios y US$ 240 millones (18%) provendrán de fondos externos y donación de Itaipú Binacional.

El proyecto que presentó la estatal para el 2021 tiene la composición que se detalla a continuación: Servicios personales, US$ 154,4 millones. Servicios no personales, US$ 59,5 millones. Bienes de consumo e insumos, US$ 9,3 millones. Compra de energía, US$ 550,8 millones. Inversión física, US$ 319,5 millones. Inversión financiera, US$ 21,5 millones. Servicio de la deuda pública, US$ 107,8 millones. Transferencias, US$ 32,5 millones . Otros gastos, US$ 83,4 millones.

En cuanto a las inversiones físicas para el 2022, que representan el 24% del total presupuestado, detallaron que proyectaron destinar a obras de Distribución el 49,6% de este renglón. Transmisión, 48,7%. Comercialización, 0,2%;. Gestión Ambiental, 0,2%. Tecnología y Logística, 1,3%.

El Ing. Sosa mencionó que entre las obras ejecutarán en el 2022 se encuentran la construcción e Interconexión en 500 kV de la Subestación Valenzuela, incluyendo la Línea de 66 kV y Subestación San José de los Arroyos, por un monto total del proyecto de US$ 89,6 millones, de los cuales en el 2022 se estima ejecutar US$ 40,2 millones, con financiamiento de Fonplata.

En cuanto a las obras en el sistema de Distribución, se refirió al Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Distribución Metropolitano Fase I, con obras en seis centros de distribución, con una inversión de US$ 24,7 millones en 2022, que serán financiadas a través de organismos multilaterales de crédito, como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). Subrayó que al finalizar estas obras, el 43% de los conductores desnudos serán reemplazados por a conductores protegidos.

Lea más: Industriales reclaman a la ANDE que defina su posición sobre la tarifa para el 2022 y mejore el servicio eléctrico

Por otra parte, Sosa mencionó que está en fase de ejecución el Proyecto de Reconstrucción de 5000 km de líneas de Media y Baja Tensión en 13 departamentos del país, por US$ 36 millones, financiado por la CAF. Todas las obras, ejecutadas en 2021 y las que serán realizadas el año próximo en los sistemas de transmisión y distribución, apuntan a mejorar sustancialmente el sistema eléctrico paraguayo, para que la generación de energía limpia y renovable de la hidroeléctricas, llegue “con calidad hasta el último rincón del Paraguay, para el desarrollo económico y progreso social de la población”, dijo el Ing. Sosa.