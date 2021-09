Se manifestaron contra corte masivos de energía eléctrica en Alberdi

Miguel Vázquez, presidente de la Cámara de Comercio de Alberdi, indicó que el pasado 27 de julio visitaron al titular de la ANDE, Félix Sosa, a quien se le explicó que hace 18 meses los comerciantes no trabajan y están atrasados en el pago de los servicios básicos (agua y luz), Sosa entendió la situación y les manifestó que no se preocupen porque los cortes no se darían hasta tanto no se abran las fronteras.

“En una reunión con el presidente de Essap y ANDE se firmó un acuerdo en que se establece que no harían cortes de agua y electricidad por deudas, ya que nosotros los que estamos frente a la Argentina no tenemos otra actividad económica; pero grande fue la sorpresa que ayer la ANDE comenzó a hacer cortes masivos dejando a 22 familias sin luz; para hoy tenían proyectada otra cantidad de cortes, lo que dejaría a más del 50% de la población de Alberdi sin energía eléctrica”, expresó Velázquez.

Por lo ocurrido ayer, hoy a las 10:00 se reunieron frente a la ANDE para pedir explicaciones a los encargados de la zona, teniendo en cuenta al compromiso asumido en la mesa de trabajo con el Gobierno de que no se harían estos cortes.

Finalmente, se llegó a un principio de acuerdo y se suspenden por una semana los cortes, “pero nosotros exigimos que los cortes estén suspendidos hasta la apertura de la frontera, porque nos vamos a mentir todos si decimos que vamos a pagar en 15 días o un mes, si nosotros no trabajamos no tenemos posibilidades, les debemos a las financieras, a los bancos, a los proveedores, a ANDE, Essap, y no tenemos trabajo”, agregó.

En los próximos días se buscará una reunión con el presidente de la ANDE para buscar una salida a esta situación que les afecta directamente, finalizó.