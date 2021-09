Denuncia penal contra expulsado senador Dionisio Amarilla por violencia contra mujer

Si bien la denuncia es en el marco de Ley de Protección Integran de las Mujeres contra toda forma de violencia, ya que acusa que Amarilla violenta verbal y psicológicamente a sus subordinadas, incluso se mencionan otros posibles delitos como instigación a cometer hechos punibles.

La denuncia presentada por la abogada Marlene Orué detalla que el exlegislador hostiga a los funcionarios con supuestamente denunciarlos ante la Fiscalia si es que no hacen lo que él exige, incluso presuntas cuestiones ilegales como “solicitarnos que inventemos facturas, que antidatemos resoluciones y documentaciones partidarias, entre otros.

“Venimos tolerando pero ya no podemos soportar ni un minuto más este tipo de maltratos de Dionisio Amarilla, y la gota que colmó el vaso es que le hemos entregado toda la información jurídica y financiera que no ha solicitado en tiempo y forma, (...) todos los documentos están en forma presentados y ahí empieza a su desesperación y su histeria y su atropelló contra nosotros, porque no encuentra ninguna irregularidad”, afirmó Orué.

También denuncian la violencia económica, algo estipulado en la Ley, teniendo en cuenta que el tesorero del PLRA supuestamente amenaza con no pagar salarios o con despedir a funcionarios si es que no hacen lo que quiere.

Entre las medidas urgentes solicitadas por la denunciante figura un orden de restricción de acercamiento a la misma y a su lugar de trabajo, la sede partidaria del PLRA, así como se solicita “análisis toxicológico y psiquiátrico/psicológico” de Amarilla.

La denunciante calificó de “fantoche” a Amarilla y dijo la denuncia también la hace en nombre de sus otros compañeros.