Avanza obra de empedrado en isla Yasyretá

Isidro Vera, poblador de la zona, señaló que actualmente los trabajos se encuentran en etapa de movimiento de suelo, que tiene como fin elevar considerablemente el terreno del camino para después colocar las piedras con las que construirá el asfaltado tipo pétreo. “El terreno siempre se inunda con las lluvias y la comunidad isleña queda totalmente aislada sin poder acudir a sus lugares de trabajo, de estudios o para realizar sus gestiones”, explicó.

“Si bien la obra es muy importante para el desarrollo de la comunidad, no podemos negar que también tiene su inconveniente, principalmente en días de lluvias, porque a raíz del material (arcilla) que se utiliza para cargar el camino, transitar por el lugar es muy difícil si no se tiene un vehículo alto o con sistema 4 x 4 no se puede atravesar la zona donde se realiza la obra. Esta situación genera las quejas de vecinos cuando quieren salir para ir hasta Ayolas y también de proveedores que tienen que ingresar a la isla para abastecer las casas comerciales”, agregó Vera.