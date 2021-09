Mujer de 88 años en pobreza extrema reclama cobro de pensión alimentaria

El inconveniente que estaría impidiendo su incorporación en el registro del Ministerio de Hacienda como beneficiaria tendría que ver con una información falsa relacionada a su situación económica. Según uno de los hijos de la octogenaria, el Ministerio de Hacienda aparentemente maneja datos que no se adecuan a la realidad de su madre.

La denunciante Ignacia Escobar mencionó que en varias ocasiones fue visitada por censistas enviados desde Asunción, y dijo que siempre recibe la promesa de los funcionarios de que pronto percibirá el beneficio económico que le corresponde.

Falta de seriedad

La mujer lamentó la falta de seriedad de las instituciones encargadas de hacer los relevamientos de datos sobre la situación de las personas que merecen recibir un trato diferente en su última etapa de su vida de parte de los organismos del Estado, que deben cumplir con su compromiso con la ciudadanía y principalmente con los adultos mayores que se encuentran en la extrema pobreza.

“Espero que por lo menos pueda cobrar algo de lo que corresponde legítimamente antes de que sea muy tarde, teniendo en cuenta que ya soy vieja y tengo medicamentos caros que tengo que comprar y mi hijo que me cuida también muchas veces no tiene la forma de adquirir los remedios que me faltan”, aseveró.

Agregó que a pesar de que el dinero que solicita al Gobierno como beneficiaria de la pensión alimentaria no será suficiente, va a ser muy útil para su tratamiento.

Mucha mentira

Al respecto, su hijo Demecio Duarte comentó que el caso de su madre es muy indignante, teniendo en cuenta que desde el Ministerio de Hacienda le respondieron que el nombre de su madre no está registrado en la lista porque supuestamente su madre no necesita esa clase de ayuda.

Una funcionarias del Programa de Pensión Alimentaria del Ministerio de Hacienda dijo que la mujer no calificó para recibir la ayuda monetaria, pero no supo explicar el motivo de ese rechazo.