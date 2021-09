Aguateras politizadas prestan pésimo servicio y acumulan millonarias deudas en Salto

Uno de los poblados más populosos de la ciudad, el barrio San Pedro, con más de 700 viviendas, convocó con suma emergencia a una asamblea de vecinos para mañana viernes 24, debido a que la Junta de Saneamiento hace aproximadamente un mes no abastece a gran parte de la población.

La explicación dada por el presidente de la misma, don Constantino Cabañas, es que el caudal de los cuatro pozos artesianos con que cuenta la Junta bajó debido a la sequía. Sin embargo, la historia contada por el “eterno” presidente de la aguatera del barrio es repetitiva y nunca se logró una solución al tema.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas por los vecinos, la Junta a cargo de Cabañas tiene una cuenta acumulada de energía eléctrica de más de G. 120 millones.

Similar situación se vive en otro conglomerado poblacional importante, el barrio Industrial. Con más de 400 usuarios acumula una deuda con la ANDE de casi G. 300 millones. También los vecinos del lugar convocan a una asamblea urgente con el miedo de que en cualquier momento queden sin posibilidad de seguir contando con agua, por un posible corte de la energía que abastecen los pozos.

Servicio las 24 horas

Mientras la gran mayoría de las Juntas de los barrios padecen la acumulación de multimillonarias cuentas y ofrecen un pésimo servicio, la Junta de Saneamiento del sector céntrico de Salto del Guairá, con más de 1700 usuarios, trabaja sin ningún inconveniente y abastece su zona de responsabilidad las 24 horas y mantiene las cuentas al día con la ANDE.

Doña Reina Flores, asesora de dicha Junta asegura que el problema no es el caudal de los pozos sino el mal manejo de los fondos y el manejo político de las Juntas. “Hay que instalar medidores, en primer lugar, porque osino no hay pozo que aguante. Y hay que cortar a los usuarios que no pagan o instalan clandestinamente”, recomienda. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes de las juntas no lo hacen porque deben mantener un caudal electoral.

Dijo que actualmente hay varias Juntas que ya están funcionando bien con el asesoramiento que desde la Junta central les están ofreciendo. “A vece se les quema su motor, les prestamos por 24 horas y enseguida reponen porque están trabajando bien”, agregó.

El pésimo servicio de las aguateras, sin embargo, sigue siendo la constante en la comunidad a pesar de multimillonarias sumas de dinero que destinan la Municipalidad y la Gobernación en nuevos sistemas de agua o la excavación de más pozos. Solo en el periodo actual la comuna ya destino aproximadamente G. 5 mil millones en dicho menester.