Diputado descarta que mayor pena carcelaria disminuya ocupación de tierras

Vera Bejarano líder de la bancada C del PLRA en Cámara Baja dijo que aumentar los años de cárcel no hará que haya menos ocupaciones y adelantó que no apoyará “ninguna hipocresía”, refiriéndose al proyecto de ley aprobado la semana pasada en el Senado que aumenta hasta a 10 años la pena por invasión de tierras.

Lea más: Senado aprobó aumentar penas por invasión de tierras

El legislador liberal del departamento de San Pedro sostuvo que el endurecimiento de las penas es una acción “populista”, más aún si es realizada sin el conocimiento de los efectos que pueden generar.

Indicó que la ausencia de fundamentos criminológicos válidos del proyecto se evidencia en la exposición de motivos. Consideró que resulta popular para ciertos sectores promover iniciativas de endurecimiento punitivo para algunos delitos queriendo hacer creer que el incremento de las penas es la forma apropiada de enfrentar problemas sociales complejos.

Vera Bejarano advirtió que el endurecimiento de las penas como “solución”, puede generar nuevos problemas, como el hacinamiento en las cárceles.

Se pregunto si hay algunos que no se enteraron que el grupo criminal Primer Comando Capital de Sao Paulo (PCC) a esta altura tienen más soldados paraguayos que brasileños en nuestras cárceles, como se vio con lo ocurrido en San Pedro.

Se declaró defensor de la propiedad privada y también de la propiedad pública, pero apuntó que habría que preguntarse cómo es la distribución de la tierra en Paraguay. Agregó que la concentración, el origen ilegítimo, la explotación irracional, las grandes extensiones improductivas y los problemas ambientales y principalmente las tierras malhabidas señaladas en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia y por el mismo Indert no se pueden pasar por alto

El proyecto se trataría el próximo miércoles y habría una amplia mayoría para su aprobación.

Lea más: Diputados tratarán ley anti-invasiones