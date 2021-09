En Guairá vacunarán a más de 10.000 personas entre hoy y pasado mañana

La IV Región Sanitaria dispone de 1.050 vacunas Pfizer, 9.000 de la AstraZeneca y 250 de Moderna que se están distribuyendo en los 11 vacunatorios de todo el departamento de Guairá, informó el jefe regional del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), José Ortellado. Para el grupo de las personas de 30 años en adelante se vacunarán con la AstraZeneca, mientras que para los de entre de 20 a 29 años están disponibles las plataformas Pfizer y Moderna. También se espera que en los próximos días lleguen dosis de la Sputnik V para primeras dosis.

El miércoles se pretende cerrar con al menos 10.300 nuevas inoculaciones y se llegará a un aproximado de 77.800 personas con al menos la primera dosis en Guairá, remarcó Ortellado. La población vacunable en el departamento, es decir los mayores de 12 años, es de 167.500.

En Villarrica el vacunatorio peatonal del estadio Ykua Pytã es solo para mayores de 30 años y embarazadas, mientras que el Autovac del barrio Estación de esta ciudad es exclusivo para Pfizer (jóvenes de entre 20 y 29 años). En este último se habilitaron 400 dosis para este lunes.

“El stock de Pfizer en los otros distritos es de 60 a 70 cada uno. El mayor siempre es Independencia que es un distrito muy grande, ahí llevamos una cantidad de 150 dosis”, detalló el jefe del PAI de la IV Región Sanitaria.

Adelantó que esta tarde analizarán cómo resultó la vacunación de hoy, cuántas dosis quedan y en qué distritos hay poca afluencia para reasignar las vacunas a los vacunatorios en los que se necesite reforzar.

“En Mauricio José Troche hay mucha gente que se está acercando que son adultos mayores y te dicen ‘yo no me inscribí porque no manejo la tecnología’ y hay un grupo que les está ayudando (...) En José Fassardi hay muchísima gente. En Coronel Martínez ya se está agotando el stock de Pfizer y están tratando de juntar las embarazadas para aplicar la Moderna y AstraZeneca. La mayor parte de nuestros vacunatorios cuentan con 300 a 500 dosis de AstraZeneca. Están todos súper reforzados justamente para evitar la aglomeración de personas en Villarrica”, refirió también Ortellado.

Se esperan dosis de la Sputnik V

A las 10.300 dosis que hay actualmente en stock se podría sumar dosis de la Sputnik V, parte del lote que llegó el viernes pasado a Paraguay y que había entrado en cuarentena. Los biológicos entraron en cuarentena porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) suspendió temporalmente la vacuna, pero la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud de nuestro país ya autorizó su uso.

No obstante, no se sabe si efectivamente parte este lote de la vacuna rusa llegaría a Guairá ni qué cantidad, reconoció José Ortellado.