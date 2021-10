Pandora Papers: SET hará fiscalización solo si encuentra inconsistencias

Óscar Orué, viceministro de Tributación, se refirió a los documentos filtrados en Pandora Papers sobre el Paraguay que involucran a varios empresarios locales, entre ellos el expresidente de la República Horacio Cartes, y aclaró que no existe “restricción ni obligación” de informar a la SET sobre la conformación de empresas de portafolios o aquellas constituidas en paraísos fiscales.

“En principio hay que aclarar que tener una cuenta o una empresa offshore no es irregular o no es ilegal aquí en Paraguay. En otros países sí hay normativas que prohíben; en este caso en Paraguay no hay, entonces en principio, no constituye ningún delito, ni transferir dinero a una offshore”, explicó.

En ese sentido, comentó que desde la SET harán un cruce de datos para corroborar que lo declarado en el pago de tributos en el país coincida con los datos de la información publicada. “Nosotros vamos a cotejar la información publicada con el pago de tributos aquí en Paraguay. En caso de que haya alguna inconsistencia vamos a estar abriendo la fiscalización correspondiente”, acotó.

Igualmente, dijo que pedirán información a los bancos sobre los montos transferidos y otros, para cotejar y controlar que se hayan pagado correctamente los impuestos en el país.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer los Pandora Papers, probablemente una de las mayores filtraciones de documentos referentes a cuentas offshore abiertas en paraísos fiscales.

En los documentos, entre las menciones sobre el Paraguay, se encuentran las de la familia de la primera dama, Silvana López Moreira, y el expresidente Horacio Cartes.

Lea más: Pandora Papers será “revisada”, promete Seprelad

Tras la filtración de los documentos, desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) anunciaron que harán una revisión de todos los casos que involucran a paraguayos.

Lea más: Mario Abdo Benítez no quiso hablar de la filtración en Pandora Papers