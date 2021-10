Comisión Bicameral de Presupuesto cierra mañana el periodo de audiencias

La Comisión Bicameral de Presupuesto recibirá mañana miércoles, desde las 14:00 horas, al ministro de Salud Pública, Julio Borba; y luego para cerrar el periodo de audiencias informativas al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, para que expongan sus respectivos proyectos de presupuestos que prevén ejecutar en 2022.

Llamosas el 7 de setiembre pasado, en ocasión de la instalación de la comisión asesora del Parlamento, ya había hecho una presentación en general del proyecto de PGN 2022, el aumento contemplado, el déficit fiscal previsto, las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar el plan y el nivel de endeudamiento público, entre otros detalles. En esta ocasión, sin embargo, expondrá sobre el plan de gasto en particular de la cartera fiscal.

Mayoría pide aumentos

Desde el 13 de setiembre al lunes 4 de octubre acudieron a las audiencias 33 instituciones componentes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, más la Contraloría General de la República, 9 universidades nacionales y 17 gobernaciones departamentales.

La mayoría de las entidades solicitaron más presupuesto, principalmente para crear cargos y otorgar aumento salarial a los funcionarios, y atendiendo las próximas elecciones municipales más de un parlamentario ya adelantó su voto de apoyo.

En tanto, desde Hacienda piden que se respete el tope del PGN de G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones al cambio presupuestado) y no se otorguen los incrementos salariales solicitados porque las finanzas públicas no están en condiciones de enfrentar mayores gastos rígidos, atendiendo la situación de pandemia que vive aún el país y las probabilidades que el clima vuelva a afectar a la economía.

Los datos preliminares recabados durante las audiencias públicas indican que los pedidos ya rondarían los US$ 335 millones, en su mayor parte a ser financiado con recursos del Tesoro, sin contar lo que podría generarse mañana atendiendo que el personal de salud está reclamando también un incremento salarial.

Presupuesto del Congreso

Los proyectos de presupuestos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados no entran en discusión en el seno de la Comisión Bicameral, una situación que se repite todos los años y le hace poco favor a la transparencia en el manejo de los recursos que aporta toda la ciudadanía a través de los impuestos.

A modo de ejemplo, el año pasado se supo ya en la última etapa del estudio en las cámaras que el Senado previó aumentos salariales para los funcionarios de la entidad y esto salió a luz solo porque uno de los legisladores manifestó que no estaba de acuerdo con la medida y pidió que se excluya del plan de gasto, lo que no sucedió.

Hacienda establece un monto de referencia en el proyecto de PGN 2022 para el Poder Legislativo, que asciende a G. 484.276 millones (US$ 69,2 millones al cambio presupuestado), pero como es un poder del Estado tiene autonomía para establecer su propio presupuesto, lo que podría o no coincidir con lo asignado por la cartera.

La comisión está presidida por el senador Juan Darío Monges (ANR) y lo acompaña como vicepresidente el diputado Tadeo Rojas (ANR), además está integrada por 40 miembros (20 senadores y 20 diputados), pero menos de la mitad es la que asiste generalmente a las reuniones

El dictamen de la referida comisión deberá ser elevado a fin de mes a Diputados y Senadores, instancia en donde se decidirá finalmente el proyecto de presupuesto que será aprobado y pasará a consideración del Poder Ejecutivo, para ello disponen como plazo máximo hasta el 20 de diciembre.