Encarnación: Incidentes menores en elecciones que se desarrollan con normalidad

Una denuncia formulada por el apoderado departamental de la ANR, Cornelio Martínez, sobre presuntas irregularidades en el puesto de comando del candidato liberal movilizó a la policía y la fiscalía, ante un posible delito de retención de cédulas de identidad, aglomeración de personas, y violación del espacio mínimo que debe estar un PC partidario del local de votación, que son de 200 metros.

Finalmente, tras la inspección del lugar por parte del agente del ministerio público y la medición de la distancia a que se encontraba el PC del punto de votación, la Universidad Católica, se retiró del sitio sin que se haya podido constatar los hechos mencionados.

Respecto del incidente, el candidato Carlos Madelaire calificó el hecho como una “argelería innecesaria” por parte de los apoderados y dirigentes colorados que acompañparon el procedimiento. Primero dijeron que aquí se retenían unas 1.000 cédulas, después dijeron que el local está dentro del perímetro prohibido, y luego que había aglomeración de personas, dijo.

Se presentó el fiscal Enrique Díaz, y parecía estar esperando una orden de allanamiento para ingresar al local, entonces le invité a que ingrese a verificar, y no se encontró nada de lo que dijo. Incluso el fiscal midió con GPS la distancia a que estamos del local de votación y encontró 260 metros. “Este local usamos varias veces ya, incluidas las internas, y ya se había hecho la medición”, agregó.

Incidente menor en la escuela Clementina Irrazábal

Otro incidente menor se registró en la escuela Clementina Irrazábal, entre el candidato a concejal por la ANR, Fredy Ortega, y el apoderado del Frente Guazú, Guillermo León. De acuerdo a lo señalado por León, el mismo se percató que una persona tomada una foto de la boleta de votación y guardaba el teléfono en el bolsillo.

“Me acerqué y le dije que eso estaba prohibido, entonces me respondió que él era candidato, y no quería mostrar el teléfono. En ese momento se acercaron otros apoderados, y no tuvo más remedio que mostrar su teléfono”, dijo. En el momento de revisar el dispositivo, sin embargo, no encontraron la foto en el archivo.

Las elecciones en general se están desarrollando con normalidad en los 30 distritos del departamento de Itapúa. La cantidad de electores habilitados para votar en todo el departamento de Itapúa son más de 386.800 personas. En la capital departamental, Encarnación, están habilitados 82.847 electores, distribuidos en 16 locales de votación.