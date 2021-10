Bicameral se reúne mañana para empezar a armar su dictamen sobre el PGN 2022

El organismo asesor del Parlamento tiene plazo hasta el 30 de este mes para elevar su dictamen sobre el PGN 2022 a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, instancias en donde se decidirá finalmente el proyecto que será remitido al Ejecutivo para su promulgación.

En esta etapa del análisis del plan de gastos, el debate de los miembros de la comisión bicameral sobre las modificaciones a ser introducidas al plan ya se realizaría a puertas cerradas, según trascendió.

Los pedidos realizados ante la comisión legislativa ascienden a US$ 1.051 millones, por encima del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo de G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones).

La mayoría de las solicitudes de las autoridades de los diferentes ministerios y entes públicos incluyen aumentos salariales, creaciones de cargos y contratación de personal que, de aprobarse, harán que el gasto sea más rígido mientras el panorama económico todavía sigue con cierta incertidumbre debido a una eventual tercera ola de la pandemia del COVID-19.

Por citar los mayores aumentos planteados ante la comisión: el Ministerio de Salud planteó US$ 589 millones más, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) US$ 95,5 millones, la Corte Suprema de Justicia US$ 65,6 millones, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) US$ 54,8 millones y el Ministerio Público US$ 21,6 millones.

Aumentos pretendidos

En el caso del MEC todavía está en negociación el aumento salarial que será otorgado a los docentes. En el proyecto de Presupuesto 2022 se previó 8%, luego se elevó hasta 11%, pero los gremios de educadores se mantienen en que el incremento debe ser 16%, lo que representaría US$ 140 millones adicionales.

También está pendiente el incremento salarial y la reducción de la carga horaria reclamada por los médicos del Ministerio de Salud Pública, que podría significar otros US$ 70 millones adicionales para el fisco.

El senador Juan Darío Monges (ANR), presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, señaló en varias oportunidades durante las audiencias informativas que serían consideradas las modificaciones solicitadas oficialmente, a través de una adenda firmada por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.

La cartera fiscal, sin embargo, no definió aún los pedidos que serán atendidos, aunque en un principio Llamosas había asegurado que no serían enviadas al Parlamento solicitudes que se financien con recursos del Tesoro. Sí podría incluirse gastos que se financian con préstamos y recursos generados por las instituciones.