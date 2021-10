Control anticontrabando retiene camión con mercaderías en Caballero

Para demostrar que las mercaderías de contrabando son transportadas generalmente en horas de la madrugada, desde anoche, el productor de papa Eustacio Curtido González, de la Compañía Iriarte Primero, acompañó el procedimiento de control de los efectivos policiales y lograron retener el camión que estaba transportando mercaderías varias.

El vehículo retenido es un camión Mercedes Benz modelo 817/1996, color blanco, chapa BUF 085 PY, guiado por Carlos Tomás Báez Rivero (42), del distrito de Villarrica, quien se encontraba acompañado de Petrona Figueredo Olmedo (62). Por disposición de la fiscala Betti Brítez, el vehículo con las mercaderías quedó depositado en la Comisaría Cuarta de este distrito y los ocupantes fueron liberados.

Los productores de papa y cebolla, desde hace más de dos meses, vienen insistiendo al Gobierno nacional con respecto al cese de contrabando de dichos rubros. Urgieron apoyo a la producción nacional para que puedan comercializar sus productos a buen precio.

Lea más: Lea más: Productores de Paraguarí piden solución al contrabando

Sin embargo, al no tener respuesta, realizaron cierre de ruta y manifestaciones varias, pero como sus reclamos no fueron escuchados están saliendo a realizar control con los efectivos policiales y así demostrar que el sistema de control del ingreso ilegal de mercaderías no funciona y se está matando la producción nacional, señaló el productor Curtido González.

Los productores de papa están preocupados porque en algunos distritos del departamento de Paraguarí, que cuenta con más de 600 hectáreas de papa, ya comenzó la cosecha. Sin embargo, no tienen mercado por el ingreso masivo de contrabando, lo que imposibilita que tanto la cebolla como la papa sean comercializadas.

Dijo que para la retención de este cargamento hicieron un seguimiento. El camión salió anoche del Mercado de Abasto, ahí está un grupo y siguieron pasando Paraguarí y otro grupo estaba instalado frente al local de la Comisaría local y, al ser avisados que el cargamento se dirigía con dirección a Villarrica, este fue interceptado.

Lea más: Lea más: Contrabando de productos frutihortícolas no hay respuesta del Gobierno para combatir el flagelo

Quisieron esquivar el control, pero le siguieron con la patrullera y el conductor se quedó y presentó solo una factura de compra de un depósito, pero no se pudo justificar las documentaciones de los demás productos como papa, frutas y hortalizas varias, todas presumiblemente de procedencia extranjera que serían producto del contrabando. El caso está a cargo del Ministerio Público.