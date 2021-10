Hacienda colocó bonos por G. 80.600 millones

La cartera informó que se puso a disposición de los inversionistas títulos de deudas del Estado por un total de G. 85.300 millones (US$ 12,4 millones al cambio vigente), pero finalmente se adjudicó G. 80.600 millones (US$ 11,7 millones al cambo vigente).

Los fondos captados serán destinados para financiar los gastos de capital y el pago de la deuda pública previsto en la ley de presupuesto, lo que se conoce comúnmente como “bicicleteo de la deudas”.

Tras esta nueva operación realizada la colocación de bonos en el mercado doméstico alcanzó la suma de más de G. 1,5 billones (US$ 228,9 millones), restando dos emisiones programadas con un saldo disponible de G. 49.680 millones (US$ 7,2 millones).

Hacienda ya colocó en lo que va del año bonos del Tesoro, tanto local como internacional, por un total de más de G. 5 billones (US$ 733 millones al cambio vigente), autorizada por ley de presupuesto y leyes que establecen medidas en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia del covid-19.

De acuerdo con los datos de Hacienda, sin contar esta última emisión, el saldo de la deuda pública total al mes de agosto asciende US$ 13.203,2 millones, lo que equivale al 34,3% del producto interno bruto (PIB).

Las proyecciones realizadas por la cartera apuntan a que en diciembre el endeudamiento total alcanzará el equivalente a 36,1% del PIB, unos 13.893 millones; y al año siguiente se situará en 37,4% del PIB, que representa unos US$ 15.202,7 millones.

A este nivel se llegará porque el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que se está discutiendo en el seno de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, contempla un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones, de los cuales US$ 250 millones se obtendrán vía préstamos y US$ 350 millones con la emisión de nuevo bonos.

Características

El informe de Hacienda señala que en la última subasta se realizó la reapertura de los bonos a 10, 15 y 20 años de plazo, en moneda local, donde los títulos a 15 y 20 años de plazo recibieron una demanda tres veces mayor a lo ofrecido, demostrando de esta forma la confianza y el interés de los inversionistas locales en títulos del Tesoro de largo plazo.

Expresa que la colocación se realizó sobre la par, arrojando tasas de interés efectivas de 7,30%, 7,39% y 8,40%, teniendo en cuenta su tasa de interés nominal o facial de 7,80%, 8,00% y 9,90%, respectivamente, lo cual permite establecer una tasa de referencia para operaciones y proyectos de inversión de mediano plazo para la economía en su conjunto.

Así también, añade el informe, es de referencia para las próximas emisiones de nuevos títulos y representa un paso importante en el desarrollo de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro. De acuerdo con el calendario establecido, la próxima colocación se hará el 9 de noviembre.