Hacienda descarta solicitar más adenda a la Comisión Bicameral

En conferencia de prensa virtual el viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Marco Elizeche; la directora de Presupuesto, Teodora Recalde; y el director de Política Macrofiscal, Rolando Sapriza, dieron este miércoles mayores detalles del contenido de la adenda solicitada ayer a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y descartaron la presentación de otras modificaciones posteriormente. “Es la única y última”, aseguró Elizeche.

La referida comisión legislativa tiene a su cargo el estudio del proyecto de PGN 2022 y está actualmente en la etapa de decidir las modificaciones que recomendará a fin de mes a las cámaras de Diputados y Senadores, luego de recibir una lluvia de pedidos de parte de las diferentes instituciones públicas, principalmente para incrementar salarios y crear cargos.

Elizeche señaló que la adenda planteada ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto prevé solo un aumento de G. 128.000 millones (US$ 18,3 millones) que se financian con recursos provenientes de préstamos y recursos generados por las instituciones, por lo que no incluye ninguna ampliación de gastos a ser cubiertos con recursos provenientes de la recaudación impositiva.

En ese contexto, afirmó que tampoco incluye una suba salarial para los funcionarios, exceptuando la recategorización para el personal de los hospitales de Itauguá y Trauma que desde el próximo mes de noviembre se implementa tras culminar el proceso de concursos y cuya previsión para el año 2022 se solicitó, además de lo que ya está contemplado en el proyecto que se había remitido inicialmente con el ajuste por efecto del salario mínimo, así como el 8% para docentes.

Explicó que sí se prevé reprogramaciones internas con recursos del Tesoro para cubrir el crecimiento vegetativo en las fuerzas públicas (policías y militares), que tienen que ver con los cargos correspondientes a las carreras y el complemento salarial, aunque reconoció que una parte de esta modificación dentro de las Fuerzas Militares representará un aumento en los servicios personales de G. 18.000 millones.

Además, sostuvo que el aumento del gasto financiado con endeudamiento no obedecerá a nuevos préstamos, sino que son proyectos aprobados con anterioridad que las entidades aseguran que serán ejecutados desde el próximo año, pero sin afectar el nivel de déficit fiscal, como es el caso del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Interior.

Docentes y médicos

Con respecto al aumento solicitado por docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y los médicos del Ministerio de Salud Pública, están contemplados en el proyecto el 8% y la bonificación del 30%, respectivamente.

Elizeche dijo que para los maestros está incluido el 8% de incremento y en el caso de que acepten recibir 11% como se les propuso, la diferencia se cubrirá con la reprogramación de las vacancias que tienen actualmente, por lo que no implicará una ampliación.

En cuanto a los médicos que piden la equiparación horaria, que tiene un costo de US$ 40 millones, no está contemplado en el proyecto de presupuesto, sí la bonificación del 30% que se les propuso y que significará una erogación de US$ 10 millones. Dijo que una parte de los médicos que tienen más de 12 horas actualmente ya están cobrando y representa unos G. 500.000.

El viceministro indicó que si el Congreso considera incluir en el proyecto de presupuesto 2022 la referida reducción horaria, impactará en el plan de gasto del Ministerio de Salud porque hoy no está previsto, aunque puntualizó que el Congreso tiene la faculta de realizar las modificaciones y reasignaciones.

Elizeche dejó en claro que es la única adenda, que no habrá otra adenda a ser remitida al Congreso posteriormente, por lo que estarán atentos a lo que se resuelva en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que ya está en la etapa de debate para la elaboración de su dictamen sobre el PGN 2022.

Son más de US$ 1.000 millones de aumento presupuestarios solicitados ante la referida comisión legislativa, que en su mayor parte es para aumentar salarios y crear cargos públicos.

Todos estos pedidos al no tener la venia del Ministerio de Hacienda, como representante del Poder Ejecutivo, podría ser incluido por decisión de los parlamentarios.