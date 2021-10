Variables para una campaña eficiente

En cuanto al alcance, cree que es fundamental que se entienda qué es lo que se está comprando, cuántos usuarios serán impactados por el mensaje de la marca, con qué frecuencia y en qué formatos (rich media, display, video, mailing, branded content), ya que cada uno genera un grado diferente de aceptación, impacto y recordación.

El Viewability es una métrica fundamental para la compra de medios digitales, que mide que los anuncios que se imprimen en los banners estén efectivamente in screen a la hora de ser servidos.

Si el inventario no está optimizado, el nivel suele estar cerca del 40% de Viewability, lo que significa que el 60% no estaba en el scroll que el usuario estaba navegando a la hora de imprimirse.

Un inventario optimizado permite no solo medir el Viewability, sino también garantizarlo a la hora de correr una campaña.

Arieu indica que el Brand Safety, claro está que los medios más tradicionales, son los más responsables a la hora de informar, ya que la audiencia no les perdonaría la publicación de una #Fakenews. “El concepto de Brand safety habla de comunicar a la marca en un entorno cuidado en donde se conoce la línea editorial y no son usuarios los que publican el contenido, donde no hay un control efectivo de los contenidos a los que la marca se verá asociada. Además, los medios de comunicación tienen una finalidad informativa a diferencia de las grandes plataformas tecnológicas, que tienen como fin crear una dependencia y necesidad de estar conectados”, dice.

Los algoritmos premian el engagement y fomentan lo que a los usuarios les gusta e interactúan con el fin de que otros usuarios también lo vean y así se viralice. “Lo que buscan es mantener el mayor tiempo posible a los usuarios dentro de sus plataformas para lograr una mayor monetización”, concluye Arieu.