“Ya no basta ser un conocido nomás para ser elegido”

- ¿Qué tiene que ver con Federico Callizo, el abogado y político ya fallecido?

- Era mi abuelo. Soy hijo de Alvaro, el traumatólogo. Pilar, que estuvo en Transparencia (Internacional), es mi tía. Ambos estaban involucrados en política por el Partido Liberal.

- Ahora el nieto.

- Mi abuelo siempre me apoyó en todos los trabajos que hice. Sé que estará muy orgulloso de haber seguido sus pasos en la política que fue su gran pasión y de conseguir este logro. También ya tenía cierta experiencia en el activismo social y político lo que pudo haber reforzado un poco más el perfil.

- ¿Cuántos años?

- 28.

- ¿De profesión?

- Ingeniero civil, por la Universidad Católica. Hice una especialización en transporte. Justamente en la campaña electoral yo planteé un sistema integrado de transporte que se llama asúmetro. El propósito es poder impulsar un plan de movilidad que establezca cuáles son los pasos a seguir de ahora a 20-30 años, las necesidades urgentes de corto plazo, de mediano y largo plazo. Me gustaría ver un sistema de transporte público más eficiente, organizado, con mayores y mejores comodidades para los pasajeros. Ojalá que al final de este período podamos conseguirlo.

- ¿Cuál fue la técnica para pelear la concejalía habiendo poderosos competidores, en el partido Colorado sobre todo; en el partido Liberal también. Gente cuestionada que hizo un “rekutú” fácil...

- En mi caso traté de hacer una campaña diferente. No recurrí a la tradicional forma de hacer campaña con pasacalles, columneros, carteles. Tampoco tuve tanto espacio en los medios. Me aferré más a las redes sociales. A través del Instagram, el Twitter, el Facebook busqué llegar especialmente a la gente joven con el mensaje de solución a los problemas de transporte, el urbanismo. Me enfoqué en ciertos temas muy concretos y específicos que hizo que la gente me pueda relacionar con eso.

- Los que tienen nombres de farándula esta vez no entraron...

- En elecciones pasadas se catapultó a algunos conocidos, caso Mario Ferreiro elegido intendente o Tony Apuril, concejal. Es obviamente una ventaja que uno puede usar a su favor pero ahora, con el tema de los votos preferenciales ya no basta con ser conocido nomás. Hay que identificarse con algo, con un trabajo municipal. Eso falló en la gente que es un poco conocida pero no supo explicar sus motivaciones para llegar a la Junta. Con este nuevo sistema, lo que pasa es que todos tienen chance. Antes, con las listas sábana, uno sabía que hasta el sexto o séptimo se tenía chance de entrar. Entonces esos seis o siete eran los que trabajaban y el resto ya no se movía. Esta vez lo que se vio fue más gente trabajando por su candidatura específica. Hay que tener un equipo en un movimiento donde todos trabajen como bloque. Por suerte, en Patria Querida pudimos entender el mensaje del nuevo sistema. Así pudimos triplicar la cantidad de bancas en la concejalía de Asunción: Paulina Serrano, Alvaro Grau y yo.

- ¿Cuánto gravita el dinero en este nuevo sistema?

- En mi caso, cada cual tenía que financiar su campaña. Obviamente el partido ayudó en ciertas cosas específicas pero bueno, yo no llegué a gastar mucho realmente si bien tuve algunos aportes de familiares y amigos que me ayudaron. El gasto fue exclusivamente en cosas muy específicas: volantes, calcomanías, pautas en redes sociales... Es un desafío realmente porque se gasta dinero...

- ¿Los partidos pequeños pueden hacer frente a partidos poderosos a partir de esta nueva ley o tienen menos chance como dicen los oficialistas?

- Yo no creo eso. Tener más dinero abre más puertas realmente pero no es garantía de victoria. Conozco gente que gastó muchísimo dinero y no quedó. Obviamente tiene que haber toda una estrategia, todo un plan de cómo llegar a las personas...

- ¿Cuál fue su mensaje específicamente para llegar?

- Mi mensaje fue la mejora del transporte público y la eliminación del tráfico de toda el área metropolitana. Asunción tiene una gran responsabilidad en el transporte municipal ya que regula nueve líneas y también es la que debe de ofrecer la infraestructura necesaria, ya sea en las paradas, los refugios para los pasajeros, carriles exclusivos para buses y muchas otras cosas. También queremos mejorar el tráfico a través del sistema inteligente de transporte. Eso se logra a través de la utilización de semáforos, implementación de cámaras, cartelería, también las señales de tránsito. Son cosas que no requieren una mega inversión. Queremos reducir hasta un 40% el tráfico. También promovemos modos alternativos de movilidad como es el uso de la bicicleta y también mejoramiento de las veredas para el desplazamiento peatonal. Por último, la recuperación de los espacios públicos como el Parque Caballero. Hay otros parques y plazas...

- Dicen que el Parque Caballero hoy es prácticamente territorio de marginales...

- Existe un plan maestro de recuperación que incluye el mejoramiento del cercado, la iluminación, la recuperación del vivero, de ciertos patrimonios que están ahí adentro. Está el palomar que también tiene que recuperarse.

- Un muro al estilo Trump...

- Realmente es un conflicto social y político. Hace falta un diálogo también. Hemos venido trabajando por suerte desde hace un tiempo con un grupo que se llama “Amigos del Parque Caballero” que conoce bien la situación, de cómo hacer para recuperar totalmente.

- ¿En el caso de las plazas de Congreso?

- Habría que ver en qué quedaron las gestiones que se hicieron hasta ahora para que la intendencia se ocupe de buscar una solución.

- La avenida Rodríguez de Francia, en el Mercado 4, con cada elección está cada vez más estrecha. Ahora ya se ven heladeras comerciales, boutiques y copetines en plena calle...

- Hace falta un reordenamiento vial. Es una zona de mucha carga y descarga de mercaderías. Se tiene que habilitar lugares específicos para camiones. Hay mucha concentración de gente, mucha demanda de transporte público. Se debe reordenar las paradas de buses y un espacio para que los particulares puedan alzar y bajar pasajeros. La cuestión es aprovechar y optimizar el espacio disponible.

- ¿Cuál es su opinión sobre la idea de construir avenidas de dos pisos en lugares congestionados como ese?

- Se demostró en otros países que ese sistema termina generando mayores complicaciones al tránsito. Tenemos el nuevo viaducto del Botánico que son 1.500 metros de longitud de un paso elevado, que finalmente genera peores efectos en el entorno. Aumenta la polución sonora, la contaminación, aumenta el tráfico. Se demostró en otros países que este tipo de obra no sirve. Incluso en Seúl, San Francisco y otras ciudades se están demoliendo viaductos y pasos elevados porque se dieron cuenta que terminan empeorando el problema del tráfico. Lo que sucede es que cuando se aumenta la capacidad vial, eso genera que haya más vehículos y aumento del tráfico. Yo creo que la solución va por la mejora del transporte y la disminución de la cantidad de vehículos. Estamos sobrepasados.

- ¿Cómo se soluciona, con bicicletas?

- Es una manera pero no la única. Se puede recurrir a sistemas masivos de transporte, sistemas compartidos. Hay distintas formas. La bicicleta es buen recurso para distancias cortas.

- Si no está de acuerdo con el viaducto, quiere decir que no está de acuerdo con el puente sobre el río Paraguay que une a la Costanera...

- Así mismo es.

- ¿Por qué?

- Ese puente lo que hará es generar un efecto negativo en Asunción que ya está perdiendo habitantes desde hace mas de 20 años. Lo que hará es que más habitantes de Asunción migren. El despoblamiento deteriora la ciudad. La gente va a mudarse a Chaco-í, Remansito, Nanawa, Falcón... El Gobierno se verá obligado a invertir en esas zonas nuevas y va a gastar muchísimo más en vez de solucionar los problemas que ya existen en Asunción, caso desagues, alumbrado... El costo va a ser mucho mayor a causa de esta obra.

- ¿No es una contradicción? Con la Costanera se conquistaron muchos nuevos espacios, con el puente puede ser mucho más...

- Si comparamos con otras ciudades como Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo, Asunción tiene una densidad bajísima de habitantes por km2 y nos falta muchísimo. El desafío es densificar Asunción, crecer en altura. Es un cambio cultural porque estamos todavía acostumbrados a tener nuestro patio, nuestra casa, nuestra pileta. Conviene mucho más vivir en un departamento cerca de su trabajo o su lugar de estudio. Es mejor estar a 15 minutos que a 2 horas del trabajo que conlleva un desgaste físico y el gasto de vivir lejos.

- ¿Acaso ese puente no puede convertirse en un paso clave para conquistar el Chaco directamente desde Asunción? Con la Costanera se liberaron lugares que solo usaban los marginales...

- El problema es que si uno no ofrece trabajo en esos nuevos lugares habitables, la gente va a volver a Asunción para trabajar, estudiar, y esos nuevos lugares al otro lado del río no van a pasar de ser lugares dormitorio. El problema con las ciudades dormitorio es que generan mucho más tráfico porque toda esa gente va a tener que venir, el puente va a colapsar, la Costanera va a colapsar. Es un círculo vicioso. El otro problema es que el otro lado del río es una zona inundable. Entonces, se tiene que levantar el nivel, invertir muchísimo con sus efectos medioambientales negativos, y también se puede generar los mismos problemas sociales que tenemos acá con los bañados. Sería repetir todos los mismos problemas. Se les ocurrió hacer un puente sin planificación. Esa no es la manera de crecer...

- ¿No es un poco pesimista esa visión? Hay ciudades como Miami que crecieron sobre bolsas de arena arrojados sobre los pantanos de Florida. Hoy es una de las más importantes de Estados Unidos...

- No soy pesimista, ojalá me equivoque pero tenemos ciudades periféricas que crecieron en forma desordenada y hoy estamos sufriendo sus efectos negativos: compañías en Limpio que no tienen acceso a agua potable, sin iluminación, sin transporte público. Eso se dio porque no existió planificación, el trabajo articulado entre las instituciones y al final le termina saliendo más caro al Estado. No estamos preparados para ocupar el otro lado del río. Tenemos muchas necesidades y mucho por crecer en Asunción.

- Cuál es su opinión sobre la reelección del intendente a pesar de estar muy cuestionado por su gestión anterior?

- Nosotros habíamos apoyado al candidato de la Alianza (Nakayama). No se pudo dar pero igual vamos a seguir nosotros con el proceso de denuncias que se han promovido contra el intendente reelecto. Hemos firmado incluso un compromiso para dar continuidad a ese proceso.

- ¿Usted tiene objetivos políticos a largo plazo?

- Me gustaría involucrarme más en el Viceministerio de Transporte, ya sea en la parte técnica o política. Me gustaría continuar el proceso de la mejora del transporte...

- El transporte eléctrico, ¿cuál es su idea para desarrollarlo?

- A mediano plazo se puede lograr integrar los buses eléctricos a las líneas de transporte. Sería bueno poder impulsar alguna mejora de la flota actual de buses internos de Asunción. Se podría recurrir a organismos internacionales vinculados al medio ambiente para una cooperación. Es una tecnología a la cual todavía no estamos muy acostumbrados. Tenemos que experimentar para lograr u na migración a mediano plazo.