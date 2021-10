Presupuestos de Educación y Salud serán los grandes temas a discutir, adelanta Rasmussen

Rasmussen, miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, habló este lunes con ABC sobre el estudio del PGN 2022 que se está llevando a cabo en el organismo asesor para la elaboración del dictamen, que a fin de mes deberá ser elevado a consideración de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

Dijo que luego de haberse aprobado mantener el tope del proyecto de presupuesto establecido por el Ejecutivo (G. 92,2 billones o US$ 13.186 millones), espera que la otra gran decisión que se debe tomar es no sobrepasar el déficit fiscal del 3% del producto interno bruto (PIB) que se plantea.

A su criterio el Ejecutivo presentó un proyecto de presupuesto relativamente equilibrado, con una reducción del déficit lo que es una señal de mesura y prudencia, porque de alguna manera para un gobierno lo más fácil es gastar para que se vean las obras y aumente el PIB.

Consideró, en ese sentido, importante bajar el déficit fiscal ya que el año pasado se cerró el ejercicio con -6,1%, este año finalizará con -4% y para el año venidero se plantea -3%, aunque el Ejecutivo remitió el proyecto ajustado a -1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero solicitando autorización para sumarle otros -1,5%.

El legislador señaló que por ahora no hay grandes planteamientos, pero adelantó que las grandes discusiones se darán cuando se analice el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de Salud Pública, atendiendo las negociaciones que se realizan entre los sindicatos y el Ejecutivo por el aumento salarial.

En el caso de Educación, indicó que el proyecto contempla un incremento salarial del 8% para docentes, que está en negociación y cualquier aumento sobre este porcentaje va a repercutir de manera importante en el presupuesto que podrían ronda los US$ 40 millones a US$ 50 millones más (gobierno elevó a 11%, pero los docentes se mantienen en que deben recibir 16%).

Con respecto a Salud, dijo que el Ejecutivo plantea que US$ 200 millones de deuda vayan a gastos corrientes, un planteamiento que fuera de pandemia no se hace porque destinar deuda para financiar gastos corrientes es muy peligroso, ya que no genera producción ni crecimiento del PIB, de ahí el motivo por lo que siempre debería ir a inversión física, argumentó. Sin embargo, puntualizó que como es un caso excepcional por la pandemia, la compra de vacunas y demás gastos relacionados a la salud, cree que corresponde aprobar esta propuesta.

Sostuvo que Salud, en cambio, está diciendo que necesita US$ 700 millones a US$ 800 millones más, “eso es una locura, no existe ese dinero”, por lo que se debe encontrar el punto medio y señala que de aprobarse el plan del Ejecutivo se va a tener un presupuesto equilibrado.

No hay reformas

El senador opositor considera, en contrapartida, que en el proyecto de presupuesto no se tiene grandes reducciones de gastos, que todo sigue igual en cuanto a la serie de reformas del Estado que hay que hacer y que desde el Ejecutivo no se impulsa. “Algunas de ellas nosotros estamos tratando de impulsar como una iniciativa parlamentaria, pero obviamente si no tenés mayoría es imposible llevar adelante”, destacó el legislador.

Como ejemplo, citó el proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, la reforma de la Caja Fiscal que tiene un déficit que llega a los US$ 180 millones pagados con los impuestos de gente que nunca se va a jubilar y para una jubilación, en muchos casos, muy beneficiosa de funcionarios, docentes y personal de salud.

En ese orden también afirmó que está el Instituto de Previsión Social (IPS), en donde ahora se está hablando de un seguro de desempleo, pero de la reforma en sí dijo que hace un año que viene planteando un cambio en el sistema de gobernanza y no tiene prácticamente acompañamiento.

Expresó que todo esto es la otra cara de la moneda, en donde prevalece el statu quo que nos tiene acostumbrado el gobierno y, en general, los gobiernos colorados.