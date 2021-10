INC cancela licitación para compra de clínker

Así confirmó el presidente de la estatal, Ernesto Benítez y señaló que solo se debe emitir una resolución para oficializar la cancelación. Insistió que no se presentaron interesados porque “no hay clínker en la región y lo que hay está muy caro”.

La empresa estatal había lanzado esta licitación pese a que tiene contratos vigentes con dos firmas, por G. 48.727 millones, para la adquisición de este vital insumo para la producción del cemento. La cementera no para de comprar clínker, porque no produce lo que debería en su horno de Vallemí (Concepción).

La estatal ya había adjudicado en junio último la compra de la materia prima a Los Trigales S.A. (representada por Omar Bustos), por G. 19.491 millones; y Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. (David Aitkenpor), por G. 29.236 millones. Pero estas proveedoras no estaban entregando el producto en tiempo y forma, pero no fueron sancionadas.

Lea más: INC cumple 52 años, en medio de pérdidas y problemas de producción

Estas compañías debían proveer clínker a la INC, para que la estatal no deje de despachar cemento durante el paro de su horno de Vallemí (Concepción). La paralización, supuestamente “para mantenimiento”, se inició en julio último y recién hace unas semanas se retomó la producción, pero con constantes fallas de la máquina, pese a que se invirtió más G. 4.500 millones en las “mejoras”.

Esto a parte de la reciente inversión de US$ 30 millones para el cambio del tipo de combustión del “horno III de clínker”, para que en lugar de usar solo fueloíl, también pueda emplear combustible sólido, como coque. Pero esta costosa máquina, en la que se invirtió parte de los US$ 80 millones de los bonos que recibió la firma durante el Gobierno de Horacio Cartes, no para de tener problemas.

Lea más: Tras dos meses de paro, el horno de la INC nuevamente se detuvo

En febrero último, la máquina registró problemas y la producción se tuvo que frenar, lo que ocurre constantemente. Tras esta inyección de capital, la INC debía aumentar la producción y disminuir sus costos, pero esto no ocurre. Todo lo contrario, hoy incluso no está entregando cemento.