La ocupación de un terreno municipal y la conexión directa de energía genera agresión entre vecinos en San Antonio

Una verdadera guerra campal se registró el miércoles, cerca del mediodía, en el barrio San Blas de San Antonio, donde una mujer, identificada como, Marciana Susana Gamarra (55), denunció una brutal agresión de un grupo de vecinas.

Gamarra, comentó que llegó hasta su casilla, instalada en la vereda de la calle Soldado Desconocido del barrio San Blas y recriminó a dos familias, que fueron instaladas en un predio municipal, por la utilización de la energía eléctrica en forma directa y que además el lugar era destinado para plaza.

“Yo solo reclamé a las vecinas sobre la instalación clandestina de la energía que ya estaba saturada y que podría generar alguna explosión, pero fui recibida ya con insultos. Cuando les amenacé con denunciar a la ANDE, ya me atacaron en patota, traté de defenderme con un palo, pero me pusieron una soga al cuello, trataron de estrangularme y hasta me rompieron la nariz y boca”, relató, Gamarra.

Aclaró que además que la casilla de su propiedad, también posee instalación directa del tendido eléctrico. Expresó además que las dos familias fueron instaladas por la municipalidad detrás de la casilla, en un terreno municipal, destinado para plaza.

La mujer recurrió al juzgado de paz y como medida de urgencia se decretó la prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio, contra Margarita Beatríz Rodríguez Garcete, Matilde Rodríguez y Gladys Catalina Cubas Román, para evitar conflictos mayores.

Niegan acusación

Sin embargo las sindicadas como las agresoras negaron las acusaciones y aseguran que solo se defendieron de Gamarra, quien habría llegado al sitio munido ya de un palo y tras una larga discusión se generó la pelea.

“Yo estaba en mi casa, cuando llegó la señora a reclamar la instalación y nuestra presencia en el terreno, pero para no entrar en una discusión le pedí que desconecte la energía y así lo hizo, pero de nuevo ingresó a la propiedad y empezó a cavar el terreno y rompió uno de los caños del servicio de agua que cruza por el terreno y de nuevo empezó una discusión con la otra vecina y su hija menor”, empezó diciendo, Cubas Román.

Siguió relatando que, Gamarra, empezó a decir palabras irreproducibles a la hija de Margarita Beatríz Rodríguez, cuando esta reacciona y recibió un golpe en la cabeza y allí se inició una trifulca ya insostenible.

“Yo solo le defendí a mi hija y ella me pegó. Allí ya vino mi madre y se generó la pelea, pero la marca que queda por el cuello es de la cinta del anteojos que tenía, porque nadie le puso ninguna soga y fue ella la que vino a incidentar”, indicó Margarita Beatríz Rodríguez.

Ambas mujeres reconocieron que tienen enganchada la energía y que ingresaron al lugar con la anuencia de la municipalidad. Aseguran que no se trata de una plaza. Además denunciaron que la comuna les exige el pago de G. 600 mil para la elaboración de un plano.

Tanto, Rodríguez como Gamarra, radicaron las denuncias y cuentan con diagnósticos médicos de los golpes que recibieron y ahora se aguarda la investigación para esclarecer el lamentable episodio de violencia entre vecinas.