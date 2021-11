Ante aumento de casos en Yatytay, médico insta a la ciudadanía a vacunarse

La semana pasada, la Municipalidad de Yatytay decidió restringir las actividades de concurrencia masiva por un plazo de 15 días. El Dr. Eduardo Rodríguez, director del hospital de dicha ciudad itapuense, explicó que dicha medida es necesaria debido a que los enfermos no respetan el aislamiento ni las medidas necesarias para contener la expansión del COVID-19.

Lamentó, en ese sentido, que la ciudadanía en general ya no respete los protocolos, no use tapabocas ni acate el distanciamiento físico. Sobre las cifras, contó que -de no tener ningún caso en la ciudad- pasaron a registrar 30 en los últimos 10 días, 16 de los cuales no se habían vacunado.

Lea más: Confirman 13 nuevos casos de covid-19 en un solo día, en Yatytay

“La señora que falleció tenía 86 años y se negó a recibir su segunda dosis. Un joven que está en terapia intensiva nunca quiso vacunarse”, lamentó y con ello resaltó la necesidad de que todos los ciudadanos acudan a inmunizarse. “Es un trabajo que hay que hacer sobre la conciencia de la gente”, consideró en contacto con ABC.

El doctor defendió la medida establecida por el municipio y la necesidad de aplicar restricciones para evitar que la enfermedad siga avanzando. Sobre ese punto, agregó que, ante el primer caso diagnosticado, hicieron la investigación de los contactos directos y detectaron seis nuevos contagios, que a su vez derivaron en otros 13 nuevos infectados. En total, el actual brote afecta a tres familias, pero temen que debido al bajo acatamiento de las medidas sanitarias la situación se desborde.

Lea más: Repunte de casos positivos de covid en Itapúa preocupa a autoridades sanitarias