Borba, molesto por incumplimiento en el Superclásico: “Esto puede traer consecuencias para todos”

El Ministerio de Salud habilitó un 50% del aforo en cada sector del estadio General Pablo Rojas, conocido como la “Nueva Olla”, para el superclásico disputado ayer, entre Cerro Porteño y Olimpia. Sin embargo, el límite establecido, la mitad de la capacidad del local -unos 20.000 espectadores-, fue superado ampliamente.

Esta mañana, el ministro de Salud, Dr. Julio Borba, manifestó que está “molesto” y “sorprendido” debido al incumplimiento del aforo permitido para el partido. “El protocolo está bien establecido: es 50% de aforo por cada área. A simple vista se puede ver que fue superado ampliamente; solamente en algunos lugares se vieron ciertos vacíos”, sostuvo.

“Vamos a volver a solicitar un informe. Siento mucho que pase esta situación, considerando que con toda buena voluntad estamos permitiendo el aforo por una seguridad de todos. Estoy molesto o sorprendido por esta situación, viendo todo lo que pasamos los últimos meses”, mencionó, al tiempo de señalar que “esto puede traer consecuencias para todos”.

También refirió que dialogarán con los responsables de la organización del Superclásico a fin de conocer el motivo por el cual se incumplió lo establecido. “Yo quiero que entiendan que no nos están mintiendo a nosotros, le están mintiendo a la gente y es la gente la que puede sufrir las consecuencias”, declaró.

¿Habrá alguna sanción por el incumplimiento en el Superclásico?

Borba también afirmó que los organizadores serían los responsables del incumplimiento y no descartó una sanción económica. No obstante, afirmó que no se pretendería aplicar una suspensión del retorno de hinchas a los estadios. “Siento mucho que tengan que pagar la culpa los hinchas, pero no quisiera llegar a eso”, agregó.

Asimismo, comentó que ya conversaron en reiteradas ocasiones sobre el incumplimiento sanitario en los partidos de fútbol -como Paraguay vs. Argentina- con las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). “Tenemos que evaluar medidas más drásticas porque esto no puede continuar así”, dijo.

El jefe sanitario había advertido el pasado viernes 28 de octubre que “vamos a sancionar si superan el 50%” en el Cerro-Olimpia de ayer.

Por otra parte, anunció que la APF será sancionada por la Secretaría Nacional de Deportes (SND) con una multa económica, de G. 150 millones aproximadamente, por el incumplimiento del aforo establecido en el partido de las eliminatorias Paraguay vs. Argentina, disputado en octubre pasado.

¿Y las aglomeraciones en encuentros políticos?

El ministro de Salud fue cuestionado debido a la rigurosidad con que aplican sanciones a la APF y los clubes deportivos por incumplimientos sanitarios, mientras que son -cuando menos- tolerantes con los partidos políticos, atendiendo a las aglomeraciones en campañas proselitistas.

Borba intentó justificar la actuación de Salud afirmando que las autoridades sanitarias hicieron sus respectivas críticas ante este tipo de irregularidades. No obstante, no pudo señalar si se aplicaron sanciones a los partidos y figuras políticas.

Asimismo, manifestó que existe una preocupación sanitaria por las fiestas de los fines de semana, atendiendo a la falta de control sanitario en los locales. En ese sentido, indicó que las cifras podrían seguir en aumento.