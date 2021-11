Directora de Registros Públicos dijo que desacató una orden judicial

“Cuando en una situación consignamos una denegatoria de inscripción sustentado en una denuncia que tenía una finca que para nosotros es un asiento registral de inmueble, que para nosotros era absolutamente falso, consignamos una constancia de denuncia. No es una medida cautelar, no es restrictiva de la posibilidad de disponer, pero nadie vende, nadie compra ni nadie hipoteca ni ningún banco te da crédito con esa constancia de denuncia”, expuso González.

Fue durante su participación en la VII Conferencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de Propiedad 2021, que se realiza en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

“Había puesto un caso y fue recurrida al Tribunal de Apelación. Y el Tribunal de Apelación no solamente me dice a mí: ‘Señora directora general, usted no solamente va a inscribir, sino que también le apercibimos por actuar más allá de su competencia. Lo que hice con esta sentencia fui a la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento estaba reunida en pleno, y les dije: ‘Esta sentencia tengo, yo no voy a cumplir; es una sentencia arbitraria. Acá tengo mi renuncia. Señores magistrados decidan qué vamos a hacer”, prosiguió.

“Esto fue diez años atrás y ahora me tienen acá. Me han dado la razón y seguimos haciendo nuestra labor en el Registro Público. Les digo que nuestra coordinación es cordial dentro de la casa del Poder Judicial, pero no por ello nos subestiman los magistrados por las calificaciones registrales que realizamos”, finalizó.

