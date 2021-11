Ríos sostiene que debe someterse a un nuevo proceso de selección cada cinco años

En una conferencia de prensa brindada esta mañana por el recientemente electo ministro de la Corte, Víctor Ríos, primeramente negó la existencia de pactos políticos. “‘Es un voto de confianza a tu persona’, me dijeron”, aseguró.

“Yo visité a varios colegas. No conozco ningún ministro de la Corte que no haya sido elegido con un fuerte apoyo político, porque si no tiene eso no va a tener 23 votos en el Senado. En ese sentido, estoy dentro de las generales de la ley”, consideró.

En un momento dado, Ríos volvió a asegurar que la Corte tendría que renovarse cada cinco años, por lo cual él se va a someter a una nueva selección cada dicho periodo. “Sigo pensando exactamente igual, ya conversé con los actuales ministros de Corte, la gran mayoría no está de acuerdo con mi interpretación”, manifestó.

En ese sentido, dijo que existe una jurisprudencia de la Corte que sostiene que los ministros elegidos son inamovibles hasta cumplir los 75 años y solo pueden ser removidos por juicio político. “El 99,9% de los abogados no están de acuerdo con mi interpretación. Yo sí sostengo que si uno quiere continuar en el cargo, cada 5 años debe someterse de vuelta al proceso de selección”, puntualizó Ríos.

El senador renunciante también aseguró que su trabajo girará en torno al respeto de la Constitución Nacional y el control del Estado de Derecho. Sobre qué garantías hay de que no atentará contra la independencia del Poder Judicial, dijo que “su testimonio”.

Así también, indicó que el Código de Organización Judicial data de la dictadura y no garantiza la libertad de expresión. “Nunca sirvió para que el Poder Judicial proteja la identidad privada”, cuestionó y dijo que se debe trabajar para cambiarlo.

En lo que respecta a la alta morosidad para dar respuesta a acciones de inconstitucionalidad, dijo que va a realizar “una especie de corte administrativo” para saber cuántos expedientes hay y hace cuántos años están en trámite. “Y acelerar para que nos pongamos al día. No puede ser que una acción duerma 10 años sin que se resuelva, eso es inadmisible”, cuestionó.