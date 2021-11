Toda la potencia de Itaipú que nos corresponde podemos usar o subastar, asegura el general Pozzo

En la charla denominada “Itaipú y la pérdida del Salto del Guairá: una desmembración más para el Paraguay”, el expositor, general (R) Juan Antonio Pozzo, además de la parte histórica de este gran perjuicio contra la maravilla de la naturaleza de los Saltos del Guairá, habló acerca de las negociaciones con el Brasil por la energía de la binacional.

“Según el Tratado de Itaipú, si hacemos cumplir así como está, no hay ninguna inhibición para no tener la soberanía energética. No hay reparos para ejercerla sobre la mitad de la energía, pero somos tan especiales que somos sometidos para ceder. Somos una vergüenza”, señaló el autor de “Itaipú, la apropiación indebida”; “Itaipú, una victoria bien brasileña”; “Itaipú, memoria de un fraude”; “Itaipú, crónica de un despojo”; “Itaipú ¿Asociación ilícita para delinquir?” y “Breves apuntes sobre los derechos del Paraguay en Itaipú”, entre otros.

Dijo que jamás en la historia se vio que un país ceda parte de su territorio. “El Salto del Guairá cedimos para que se hunda; una fuente de riqueza potencial, para que los brasileño hundan y construyan Itaipú”, cuestionó.

Agregó que “Itaipú se hizo para el Brasil. Los militares hicieron para que maneje el gobierno brasileño”.

El general (R) Pozzo recordó que redactando uno de sus libros, el exdirector general de Itaipú, Mateo Balmelli, contó que el exdirector brasileño, Jorge Samek, le dijo, en medio de un fuerte altercado donde golpearon la mesa: “solo ustedes los paraguayos tontos creen que Itaipú es del Paraguay”. “Eso creen los brasileños”, acotó.

Potencia

Para el conferencista, toda la potencia que a Paraguay le corresponde de Itaipú, se puede usar de acuerdo a nuestras necesidades, y lo que sobra, subastar o poner en oferta, ya que “van a llover” las propuestas para comprar.

Por otro lado, mencionó que tenemos una institución estatal a la que hay que darle la credibilidad que le corresponde: la Contraloría General de la República (CGR). “Nos dijo que hubo un fraude de US$ 4.193 millones en Itaipú, y a causa de eso estamos pagando a Eletrobras y al Estado brasileño más de US$ 2.000 millones (por año). El contralor (Camilo Benítez) nos dice que en el 2016 ya se pagó toda la deuda, pero ¿por qué seguimos pagando una deuda ya cancelada? Jeffrey Sachs dice que en el 2008 ya se pagó todo”, acotó.

Indicó que cuando se revise el Anexo C del Tratado de Itaipú, se tiene que hablar de ese informe final de la auditoría a la deuda. “Pero acá, nosotros decimos que las cuentas ya fueron pagadas, ¿por qué seguimos con estas cuentas? Hay muchas cosas que nuestros negociadores tienen que proponer, pero para eso necesitamos un país soberano que diga su verdad, se moleste quien se moleste”, propuso.

A su vez, la diputada Kattya González, organizadora del evento, consideró empezar a entender cómo hacer para que Paraguay tenga una posición. “Esto no se va a solucionar en el Parlamento, ni en el edificio de Itaipú ni en la Cancillería. Esto se soluciona en la calle, en la academia, con la gente”, expresó.

Al respecto, el general (R) Pozzo manifestó su preocupación. “Me preocupa si estamos esperando ser bien educados para tomar alguna posición respecto a los temas nacionales. La gente que se interesa, que estudia, no son muchos, a ellos hay que recurrir para que guíen a su país. Ahora la gente que sabe tiene que jugarse por su país, ¿sino para cuándo?”, añadió.

La diputada Norma Camacho reclamó que a la fecha “no hay una sola iniciativa que podría ser presentada dentro del mismo Consejo de Administración de Itaipú”. “Así como cuando en Itaipú se habló de la deuda pagada, el Consejo paraguayo podría haber presentado esta situación que se dio para ver si se tendría algún tratamiento ante nuestra situación económica. Ni eso hay, ni siquiera se tratan los temas puntuales, no hay una sola iniciativa en torno a una reivindicación”, cuestionó.

Tampoco hay un consenso o delineamiento de estrategias, criticó. “Todo lo que se hace es hermético, nosotros como legisladores tampoco tenemos acceso; se tuvo que crear este espacio paralelo para debatir”, puntualizó.